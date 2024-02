El Malilla, el reguetonero mexicano que colaborará con J Balvin, habló sobre la nueva canción: todos los detalles

El reguetón mexicano está en auge, y uno de sus exponentes más destacados es El Malilla. Este joven talento, originario de Valle de Chalco, Estado de México, ha logrado captar la atención de la industria musical con su estilo único y su pasión por el género. Ahora, El Malilla está listo para llevar su carrera al siguiente nivel con una colaboración con el reconocido cantante colombiano J Balvin.

El Malilla anuncia colaboración con J Balvin

La noticia de esta colaboración ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas y en la industria de la música. Según El Malilla, la conexión con J Balvin comenzó cuando este último lo empezó a seguir en redes sociales. “Yo con el Balvin hablo y así… Él me siguió, me dio ‘Follow’ y yo le escribí: ‘No mames, no me la creo’. Y él me contestó: ‘Créetela Ma’G’. A partir de ahí [hablamos]”, comentó emocionado.

Aunque no reveló muchos detalles sobre la colaboración, El Malilla aseguró que “se vienen cositas” y que “se viene algo muy hijo de puta. Se viene algo muy duro, la neta. Se vienen cosotas”. Estas palabras han aumentado la emoción y la expectativa por la nueva canción, que promete ser un hit en el mundo del reguetón.

El Malilla, cuyo nombre real es Fernando Hernández, comenzó su carrera musical a los quince años. Inicialmente como un pasatiempo, pero durante la pandemia decidió dedicarse por completo a la música. Conocido también como “El Chamako De Valle”, El Malilla comenzó su carrera en la escena del rap, pero con el tiempo definió su estilo y optó por el género urbano, específicamente el reguetón underground.

Su música ha sido bien recibida por la audiencia, lo que le ha permitido participar en eventos de gran envergadura como El Coca-Cola Flow Fest y “La Santa Fiesta” en el Foro Sol. Además de J Balvin, El Malilla ha colaborado con varios artistas del mismo género, incluyendo a Dani Flow, El Bogueto, Uzielito Mix, Ms Nina, y Gitana. Todas estas colaboraciones han sido bien recibidas por el público y han impulsado su carrera.

Con la confirmación de su colaboración con J Balvin, se espera que El Malilla continúe su ascenso en la industria de la música. Sin duda, esta colaboración promete ser un hit en el mundo del reguetón y un paso importante en la carrera de El Malilla.