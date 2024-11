Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, en contra del hate de una curiosa manera: ¿defendieron a su hija, Ángela Aguilar?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su noviazgo, la familia se ha visto envuelta en una serie de controversias que parecen no tener fin; de hecho, el hate escaló a tal grado que Pepe Aguilar limitó los comentarios en sus post de Instagram en diversas ocasiones para esquivar las burlas.

Los comentarios de odio de los internautas permanecen imbatibles y, por ello, tanto Pepe como Aneliz y el perrito de la familia se unieron en un desesperado llamado al respeto, ¡tal vez la pareja no se pronuncie ante los medios, pero sí encontró una divertida manera de hacerse escuchar!

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE PEPE AGUILAR Y SU PERRITO EN CONTRA DEL HATE?

A través de sus historias de Instagram, Aneliz Álvarez publicó una tierna fotografía que enterneció a sus 195 mil seguidores en donde se aprecia a su esposo, Pepe, en compañía del perrito que suele aparecer en todas sus fotos y videos familiares.

En la postal, Pepe Aguilar sostiene al perrito de una forma especial para mostrar el mensaje que se ve en la parte trasera de la camiseta que la familia mandó a hacer justo a la medida de la mascota: “Cyber bullying is not cool” (El cyber bullying no es cool).

La foto de Pepe Aguilar con su perrito que se viralizó. INSTAGRAM/anelizzilena

El mensaje, que fue interpretado como una petición a que se detengan los ataques en contra de Ángela Aguilar, pronto causó sensación entre los internautas; sin embargo, aunque muchos celebraron el gesto, otras personas aprovecharon para arreciar las críticas.

El hecho de que el programa “Chisme no Like” apuntara directamente en contra de Aneliz Álvarez, a quien señaló de controlar económicamente a su hija Ángela Aguilar, reavivó los comentarios en contra de la dinastía que, por cierto, no se ha pronunciado al respecto de este rumor que puedes leer completo aquí.

¿CÓMO SE LLAMA EL PERRO DE PEPE AGUILAR?

El perrito que acompaña a Pepe Aguilar en la mayoría de sus fotos familiares y que se unió a este llamado en contra del hate en redes es un pug con pelaje negro llamado “Gordo” que, desde que llegó a la familia en el 2020, se ganó el corazón del cantante, ¡incluso aseguró en una ocasión que el cariñoso animal era su “hijo favorito”!