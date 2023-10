“El Güero” Castro revela la razón por la que se niega a casarse de nuevo

“El Güero” Castro se sincera con TVyNovelas y revela por qué no se quiere casar de nuevo

Aunque José Alberto “El Güero” Castro está muy enamorado de la actriz Mimí Morales, el productor reveló la razón por la que se niega a casarse de nuevo, en una entrevista exclusiva para la versión impresa de TVyNovelas.

“El matrimonio no es una institución en la que yo haya creído nunca; lo hice una primera y única vez por ser partícipe de algo que quería la mamá de mis hijas, y si es tu pareja y es algo importante para ella, pues debes hacerlo”, platicó el productor, de 60 años.

Para el productor de telenovelas como ‘Rubí’, ‘Teresa’ y ‘Corona de lágrimas’, entre otros éxitos, “la estructura del matrimonio ha venido perdiendo fuerza, creo más en el compromiso de persona a persona, de estar vinculado, dar tu palabra y estar entregado, porque luego de que firmas el contrato, como que eso no ayuda a fluir, entonces no es un evento que me gustaría repetir”, explicó.

Recordemos que la única vez que “El Güero” Castro se casó fue en el año 2004 con Angélica Rivera, con quien ya llevaba poco más de 10 años y tenía a sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro.

La actriz de telenovelas como ‘La dueña’ y ‘Destilando amor’, anunció su separación en 2008 y poco después comenzó una relación con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

“El Güero” Castro, feliz y tranquilo

Actualmente, “estoy contento, estoy llevando una relación muy bonita, tengo un buen tiempo ya con Mimí, estoy tranquilo y eso ayuda”, dijo el también hermano de Verónica Castro sobre su noviazgo con la actriz colombiana.