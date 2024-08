¡Dos gotas de agua! Quien es el famoso exnovio de Ricardo Peralta que se parece a Sian Chiong

Ricardo Peralta, “Pepe” causó revuelo en las redes sociales al confesar que se siente atraído por su compañero de La Casa de los Famosos México, Sian Chiong. Incluso, la audiencia es testigo de cómo el influencer “le tira la onda” al actor cubano.

El creador de contenido confesó ante las cámaras del reality show que tuvo un exnovio que se parece mucho a Sian Chiong.

“Tiene los ojos de mi ex novio. Les juro que en la eliminación del domingo, le vi los ojos y dice nooo, ya sé quién eres, a quién te pareces y dije: no eres mi ex novio”, expresó Ricardo.

El influencer aclaró que él tiene un novio de hace diez años, pero que tienen una relación abierta, por lo que o hay problema en que le guste Sian y hasta que exista la posibilidad de “que tengan cositas”.

Ante esto, en redes sociales, los internautas se dieron a la tarea de indigar la identidad del ex novio.

Ricardo Peralta sostuvo una relación con el actor de doblaje Dave Ramos, conocido por hacer la voz de “Snow” en la última película de Los Juegos del Hambre y a “Channing Tatum” en la cinta Deadpool & Wolverine.

Los seguidores también comentaron que Ricardo ha hablado de su exnovio en algunos episodios de su programa de YouTube, “Pepe y Teo”.