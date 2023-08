David Ostrosky: ¿le amputaron o no su brazo? Lo que se sabe de la causa de su muerte

Desde que David Ostrosky salió repentinamente de la telenovela Vencer la ausencia se tejieron varios rumores alrededor de su salud.

Pero lo más alarmante fueron los rumores de que al actor le amputaron un brazo luego de que un tumor en el hueso húmero pusiera en riesgo su vida.

Sin embargo, el artista que falleció este jueves 17 de agosto, salió a dar la cara y en una entrevista vía telefónica con Televisa Espectáculos desmintió que la intervención quirúrgica lo habría dejado sin una de sus extremidades.

“A mí lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo que debía hacerme una resonancia que arrojó un tumor en el brazo, que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue ahí y no en algún órgano que me afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de mi trayectoria jamás había faltado a un llamado, hasta el día en que no podía moverme y hablé con la productora Rosy Ocampo y le comenté que no podía moverme. Tengo mis dos manos, mis dos pies, tengo todo, estoy súper contento porque aparte, mi recuperación es en mi casa, con mi familia, mis hijos, con Belinda mi esposa y las notas de esas revistas lo que quieren es pintar de amarillo diciendo que estoy muy mal, pero la verdad es que nunca he abierto mi vida privada”, dijo en ese momento el actor a la periodista Dioni González.

David Ostrosky y su familia

Redes sociales

Ostrosky, figura estelar de una gran cantidad de telenovelas mexicanas, agradeció el cariño y la preocupación del público. “La verdad es que cuando pasan estas circunstancias es cuando la gente saca su generosidad, su bondad, su amor y lo quieren expresar, te quieren abrazar, te das cuenta que la gente tiene una parte muy bonita, yo estuve muy contento de muchos comentarios porque me hicieron ver que les importaba”, aseguró en el enlace telefónico.