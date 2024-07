Danna Paola opina que la gente infeliz necesita más sexo y la tunden en redes: VIDEO

La cantante mexicana, Danna Paola, ha vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales tras realizar declaraciones sobre la relación entre la felicidad y la vida íntima de las personas, comentarios que han provocado indignación entre muchos usuarios.

Danna Paola participó en el podcast “A solas con” de Vicky Martín Berrocal, donde aseguró que la intimidad juega un papel crucial en la felicidad personal.

Durante la entrevista, Vicky Martín le preguntó a Danna sobre tres cosas que la hacen feliz, a lo que la cantante respondió: “Cantar, mi casa, mi familia que estoy construyendo, mis perritas, todo lo que es mi familia en general y la playa”.

Luego, la entrevistadora expresó su sorpresa al no mencionar el tema del sexo, a lo que Danna agregó:

Claro que me hace muy feliz, me libera. Creo firmemente que las personas infelices lo son porque no tienen sexo. Estoy convencida, se nota cuando hay mal sexo, pero cuando tienes una buena vida sexual, vives más feliz. Danna Paola

Sin embargo, Danna Paola matizó más tarde que la sexualidad no necesariamente implica la presencia de otra persona, sino que también puede ser una experiencia personal.

¿Cumple Danna Paola con su teoría sobre la felicidad?

Al final, Vicky le preguntó si se consideraba feliz, a lo que la intérprete respondió rotundamente que sí, con una sonrisa en el rostro.

Danna Paola: Ls gente infeliz, es porque no tiene sexo.

¿Que opinan de esta “teoría”? 👀🤔

pic.twitter.com/noWWQ0wFoM — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 3, 2024

Este fragmento de la entrevista se viralizó en redes sociales, donde los usuarios criticaron duramente la teoría y el punto de vista de Danna Paola. Algunos comentarios fueron: “Mentiras no dijo, la piel se marchita y el pelo se ve opaco, el mal sexo se ve de lejos.”, “Pues yo soy célibe y desde el primer día, no sé si más feliz, pero si más en paz, que para mí es lo fundamental”, “No sabe de lo habla”, “Opino que no deben ponerle un micrófono enfrente por su propio bien”.

Aunque hubo opiniones divididas, con algunos apoyando a Danna Paola, la mayoría reaccionó de manera negativa hacia su perspectiva sobre la intimidad, considerando que su teoría carece de fundamentos sólidos.