Danilo Carrera niega ser homofóbico y asegura: “Todavía escucho a Ricky Martin”

El nombre de Danilo Carrera estuvo envuelto en polémica luego de que se malinterpretaran unas declaraciones que hiciera el actor ecuatoriano sobre el cantante Ricky Martin. En su momento, el protagonista de “El amor invencible” dijo que el boricua lo seguía en Instagram y que tenía intenciones de conocerlo personalmente. “Nunca lo conocí, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, afirmó, desatando una ola de críticas, incluso, lo tacharon de homofóbico.

Ahora, Danilo decidió aclararlo todo en el podcast del actor venezolano Alejandro Chabán, asegurando que se trató de un malentendido y que él nunca quiso que sus palabras tomaran otro sentido que pudiera ofender a la comunidad gay.

“Es una manera de hablarlo en términos de fútbol, ´yo no juego esa liga´. Si hay gente que se sintió afectada, de mi parte, de verdad, lo siento, no fue mi intención, nunca dije algo así, voy a seguir escuchando a Ricky Martin cuando quiera. No es nada negativo, todavía escucho música de Ricky Martin, ´Tu recuerdo´ me encanta. y la pongo a cada rato”, expresó el ex de Michelle Renaud.

Tratando de pasar la página, el artista puntualizó: “Entiendo que haya esta connotación negativa y que me digan homofóbico, pero también me han dicho gay, también me han dicho que soy pesado, también me han dicho que soy un santo. Yo soy 0 por ciento homofóbico, tengo muchos amigos gay y no me arrepiento de lo que dije, aunque entiendo que debo tener más cuidado”.