¿Qué dijo Cazzu al irse de México tras viaje relámpago? Volverá en octubre para dar conciertos

Cazzu se despidió de la prensa mexicana para volver a su natal Argentina. Así la captamos a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX...

“Me quedaría en México, me tratan muy bien acá”, dijo en un breve encuentro con reporteros que la encontraron en la puerta del aeropuerto.

Cazzu pasó cuatro días en la Ciudad de México, en los que se reencontró con el papá de su hija, Christian Nodal, pues Inti estuvo algunas horas con él.

¿Qué dijo Cazzu durante su estancia en México?

“Me encantaría poder salir más a comer, pero hemos venido a trabajar mucho. En el desayuno me encanta desayunar chilaquiles, pero cuando me los hacen muy picosos, no me los puedo comer”, dijo sobre la comida mexicana cuando platicó con la prensa durante la semana.

No se escapó de cuestionamientos personales, por lo que dijo no tener problemas con Christian Nodal en cuanto a la custodia de su hija.

“Es importante para mí, a pesar de que hay muchas cosas que no son ciertas, más allá de los sentimientos o las cosas que pueden estar mal, yo no le puedo negar su identidad a mi hija.

Sobre el matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, compartió: “La vida de su papá y su esposa no podía involucrarme en eso, es la vida de él”.

‘La Jefa’ incluso reveló con qué artistas mexicanas le gustaría cantar: “Conozco a Kenia Os y a Danna, esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”.

“Siento que lo de Beli es algo como lo mueven de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero si tiene que ver con la música... Saben lo que me gusta, me gustan los corridos”.

Cabe mencionar que Cazzu se dio el tiempo para convivir con sus fans afuera del hotel donde se hospedó. Incluso firmó autógrafos y una persona se lo va a tatuar...

¿Cuándo vuelve a México?

Cazzu confirmó conciertos en:

14 de octubre – Auditorio Nacional – Ciudad de México

16 de octubre – Auditorio Telmex – Guadalajara

18 de octubre – Auditorio Banamex – Monterrey

Y es que recién lanzó nuevo material discográfico que es una explosión de ritmos latinos fusionados con el sello único de Cazzu, con letras intensas y un poderoso mensaje de esperanza.