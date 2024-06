Conoce la increíble razón por la que hay un país donde ya no quieren a Peso Pluma y a Christian Nodal: VIDEO

¿Peso Pluma y Christian Nodal se ganaron la furia de todo un país? Una tiktoker argentina no perdonó a los cantantes por sus truenes con dos cantantes de esa nación y hasta los declaró “personas non gratas”, ¡entérate!

Las fuertes declaraciones de la creadora de contenido identificada como Paliloch despertaron una gran controversia en TikTok y generaron una auténtica batalla entre internautas argentinos y mexicanos, quienes no dudaron en exponer sus puntos de vista en medio de insultos.

¿Cuáles fueron los comentarios de Paliloch sobre Peso Pluma y Christian Nodal, y por qué al menos para ella estos dos cantantes ya no son bienvenidos en Argentina? ¡Sus recientes escándalos con Nicki Nicole y Cazzu fueron la causa de este pleito viral!

“SE METIERON CON NUESTRAS MEJORES REINAS": TIKTOKER EXPLOTA CONTRA CHRISTIAN NODAL Y PESO PLUMA

Paliloch no tuvo ningún empacho en declarar en su video, que por cierto ya cuenta con más de 14 mil Me Gusta, que los mexicanos “son los peores” debido a las controvertidas traiciones de Peso Pluma y Christian Nodal, por lo que no dudó en nombrarlos “personas non gratas” en Argentina.

“Se metieron con nuestras mejores reinas de lo urbano que son Nicki Nicole y Cazzu”

“Se metieron con nuestras mejores reinas de lo urbano que son Nicki Nicole y Cazzu”, aseguró la molesta tiktoker, quien además de tachar como un “desubicado” a Peso Pluma, también tuvo unos fuertes dardos para Ángela Aguilar a pesar de que esta cantante se definió como “un 25% argentina”.

“Se hacía la amigota de Cazzu estando embarazada ... no hay nada, peor en la vida que ser hipócrita”, declaró la creadora de contenido.

“TE REGALAMOS A ÁNGELA AGUILAR...”

Las explosivas declaraciones de Paliloch, como era de esperarse, generaron un auténtico zafarrancho en la caja de comentarios del video, en donde predominaron las reacciones de los mexicanos que se lanzaron con todo en contra de la tiktoker, pues aunque aceptaron que ni Nodal ni Peso Pluma actuaron bien, sólo ellos pueden juzgar a sus compatriotas.

“México es la cuna de muchos artistas, a Cazzu ni se le conocía en México”, “Las argentinas buscan a los mexicanos por fama... y son mustias”, “Ángela Aguilar es 80% argentina, te la regalamos” y “Ntp, en México tampoco los queremos” fueron algunas de las reacciones.