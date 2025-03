Con una fuerte indirecta a Ángela Aguilar, su hermano Emiliano defendió a Pepe Aguilar: ‘No tiene la culpa’

Hace unos días, un creador de contenido subió una comprometedora imagen a sus historias de Instagram en el que acusó a Ángela Aguilar de, supuestamente, interrumpir un embarazo por presiones de Pepe Aguilar; el asunto se tornó más delicado ya que, sostuvo el influencer, el bebé habría sido hijo de Christian Nodal muchos años antes de que ellos se casaran.

Debido a esta acusación, el nombre de Pepe Aguilar de nuevo se colocó en el ojo del huracán y, por ello, su hijo mayor Emiliano Aguilar no dudó en salir en su defensa en una explosiva entrevista en la que dejó muy claro que sí le gustaría reencontrarse con él a pesar de que se mantienen distanciados.

¿QUÉ FRASE DE EMILIANO AGUILAR FUE TOMADA COMO UNA INDIRECTA PARA SU HERMANA, ÁNGELA?

Fue durante una charla con el programa “Venga la Alegría” el pasado fin de semana que Emiliano Aguilar se pronunció sobre la última controversia en la que se vio involucrada su familia al tiempo que dejó claro que, aunque no se habla mucho con Pepe Aguilar, eso no quiere decir que lo vaya a criticar.

“Sí me agüita a veces de cómo lo traen a él (Pepe Aguilar) cuando él, neta, no tiene la culpa de nada, todos estamos grandes ya, yo nunca me atrevería a hablar mal de él”, declaró.

Emiliano aseguró que no está enojado con su papá, pues simplemente quiso tomar un camino diferente a la música regional mexicana y por ello incursionó sin ayuda de nadie en el rap... sin embargo, al hablar de sus hermanos la cosa cambió ya que hasta “raspó” a Ángela Aguilar con una indirecta que llamó la atención entre los internautas.

“Él no tiene la culpa de las acciones de mi hermana y todo eso (…)”, aseveró Leonardo al referirse, tal vez de forma indirecta, a la supuesta interrupción del embarazo de la cantante que hasta ahora no se ha confirmado con pruebas oficiales.

¿QUÉ PASÓ ENTRE EMILIANO AGUILAR Y PEPE AGUILAR?

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar, se ha mantenido por más de dos años debido a que entre ellos existen intereses diferentes, sobre todo en el plano musical.

Sobre este alejamiento, Pepe dejó en claro en una entrevista que fue su hijo mayor quien puso su distancia con la dinastía ya que él optó por dedicarse al rap sin que lo relacionen con su famoso apellido, al tiempo que negó que haya peleas o conflictos entre ellos.

Con enojo o sin él, lo cierto es que el anhelado reencuentro entre Emiliano y Pepe Aguilar aún no ocurre a pesar de que el rapero ya tiene una hija que su papá aún no conoce... ¿algún día se reunirán?