¿Cómo logra Alejandro Fernández ir al supermercado sin ser reconocido? Descubre su curioso truco

Alejandro Fernández, una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana, ha sido foco de atención durante toda su vida, tanto por pertenecer a una de las familias más influyentes del ámbito musical como por su propia carrera llena de éxitos. A pesar de su notoriedad, el cantante de 53 años ha encontrado una manera de disfrutar de una vida relativamente normal, revelando recientemente cómo logra hacer sus compras en el supermercado sin ser reconocido.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, Alejandro desmintió la creencia popular de que su fama le impide caminar por las calles sin ser rodeado por fanáticos o necesitar seguridad constante. Sorprendentemente, el cantante aseguró que sí puede vivir sin las limitaciones que muchos asumen vienen con la fama.

“Puedo hacer todo, sí lo hago, no es ninguna limitante, y me gusta, de hecho. No me contengo para poder hacer nada”, afirmó Alejandro Fernández, dejando en claro que su vida no está tan restringida como se podría pensar.

El truco de Alejandro Fernández para pasar desapercibido

¿Cuál es el secreto de “El Potrillo” para mantener un perfil bajo y disfrutar de actividades cotidianas como cualquier persona común? La respuesta es más simple de lo que se podría imaginar: mantener un bajo perfil. Alejandro explicó que a diferencia de otros artistas que optan por mostrar su opulencia, él prefiere no llamar la atención. Esto le permite, por ejemplo, ir al cine con tranquilidad, llegando justo al final para evitar ser visto.

“Trato de manejarme en un muy bajo perfil. Si voy al cine, no voy [llamando la atención] y trato de llegar al final, pero no me privo de nada”, confesó.

Alejandro adelantó que pronto lanzará su nueva producción discográfica, que incluirá esta colaboración y otras sorpresas para sus fans. Instagram / alexoficial

Colaboración con Anitta y próximos proyectos

Alejandro Fernández también aprovechó la entrevista para hablar sobre su reciente colaboración con la estrella brasileña Anitta en la canción “La Tóxica”. Según el cantante, la idea de este dueto surgió tras recibir la propuesta de un compositor colombiano que combinaba elementos del regional mexicano con un toque urbano. “Mi compañía nos propuso hacer el dueto con Anitta, y fue una experiencia espectacular, es una tipaza”, comentó.

Finalmente, Alejandro adelantó que pronto lanzará su nueva producción discográfica, que incluirá esta colaboración y otras sorpresas para sus fans.