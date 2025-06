Claudia Martín presume su anillo de compromiso, a 4 meses de confirmar romance con Carlos Said

Quedó claro que Carlos Said no se va con medias tintas y lo que confesó en exclusiva para TVyNovelas hace unas semanas, lo cumplió: le dio anillo de compromiso a Claudia Martín, en su natal Oaxaca.

“Lo mejor de mi vida eres tú, prometidos!”, escribió el actor de “Juegos de amor y poder” al compartir imágenes del emotivo momento en el que sella su amor con la actriz.

Al volver de Oaxaca, la prensa los captó en el aeropuerto, donde la actriz dijo que todavía no hay fechas para la boda, y no quiso responder si su boda religiosa con el productor Andrés Tovar (actual marido de Maite Perroni) quedó anulada.

“Fue una sorpresa aunque ya habíamos hablado de casarnos. Estuvimos muy contentos con mi familia”.

“Estamos muy contentos y enamorados, sobre todo con el cariño de mi familia también”, dijo la actriz, quien descartó que la boda fuera en Oaxaca, sino que será en Ciudad de México.

En tanto, Carlos Said comentó: “Hay que darle lugar al suegro y fui a pedir la mano de Claudia”. Además bromeó con los reporteros: “Si nos quieren ayudar a organizar la boda, aceptamos cualquier ayuda”.

“Uno intenta en el amor, no tiene por qué uno cerrarse en el amor. Tenemos nuestro pasado, Dios nos puso enfrente y nos conocimos y estamos teniendo una relación hermosa, y disfrutando muchísimo”, dijo el actor.

El actor se deshace en halagos por su prometida

Carlos Said no oculta lo enamorado que está de Claudia Martín, de quien habla solo lo mejor: “Ella es una mujer madura, yo soy un niño en otras, pero desde que mi papá murió crecí en muchos sentidos y ya veremos si hay boda, tengo un anillo familiar; mi mamá la ama, la adora, mi abuela, y su familia también a mí. Ella ya tiene la anulación de su matrimonio y no la voy a dejar ir”.

“Estoy con una gran mujer, con ella quiero cinco hijos, pero ya Dios dirá. Cuando comenzamos ella me tiró la onda a mí, yo estaba muy concentrado, estaba en una época en la que necesitaba trabajar por salud mental, y ella me distrajo, me hizo ojitos y me conquistó su manera de ser. La química fue inmediata”, insiste Carlos Said.

Claudia Martin y Carlos Said están comprometidos Instagram

¿Cómo se dio su historia de amor?

Claudia Martín y Carlos Said

Fue en 2019 cuando Claudia Martín y Carlos Said se conocieron grabando la telenovela “Como tú no hay dos”. Sin embargo, años después los unió otro proyecto y la diferencia de edad no fue impedimento.

A finales del 2024 empezaron los rumores de romance en las grabaciones de ‘Juegos de amor y poder’, y ya para enero del 2025 la pareja hizo pública su relación amorosa y afirmaron que llevaban poco tiempo y que aún se estaban conociendo. Ahora, la feliz pareja ya confirmó que se va a casar, a cuatro meses de confirmarse su relación.