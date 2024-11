Cazzu apuntó contra Ángela Aguilar y le hizo una importante advertencia sobre su relación con Christian Nodal

Cazzu ya demostró que no está dispuesta a seguir permitiendo que se hable de su vida privada sin consecuencias, una decisión que habría tomado luego de las polémicas declaraciones que hizo Ángela Aguilar. Por lo que a propósito de esta postura que recientemente se atrevió a fijar, la rapera también quiso hacerle una petición a la esposa de Christian Nodal.

Cazzu le hizo una inesperada advertencia a Ángela Aguilar y Christian Nodal

En la impactante y reveladora entrevista que Cazzu le concedió al canal de YouTube PLP Luzu TV, abordó diversas cuestiones relacionadas a su separación con Christian Nodal y cómo atravesó el duelo por saber que se casó con Ángela Aguilar. Además de que rechazó la versión de que ella estaba enterada de este polémico romance, la trapera le reprochó a la hija de Pepe Aguilar por haberse tomado la atribución de pronunciarse sobre sus sentimientos y afirmar que no le dolió la ruptura.

“Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón, pero yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón; se rompieron muchos corazones”, dijo la artista.

Adicionalmente, Julieta Cazzuchelli recalcó que todos los dichos de Ángela son falsos, algo que le pareció completamente irrespetuoso, en especial porque ella nunca accedió a hablar mal de ninguno de los involucrados. De modo que en este sentido, espera lo mismo de vuelta y nunca volver a enterarse de que se dijeron cosas inciertas de sus sentimientos.

“Lo terrible es que dicen una mentira. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Simplemente, yo quisiera estar en paz. Así como yo los dejé en paz, me gustaría que se me quitara del medio también. Me gustaría que no se hable de mis sentimientos, con qué derecho, la única autorizada para hacerlo soy yo”, expresó la argentina, exigiendo de forma sutil que dejen de involucrarla en sus enredos.

Ángela Aguilar hizo una sorprendente revelación sobre su historia con Christian Nodal y Cazzu Instagram

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Cazzu?

Las palabras de la esposa de Christian Nodal que habrían hecho enfurecer a Cazzu son aquellas en las que durante una charla con Mayela Villarreal, aseguró que en su historia con el sonorense nunca hubo corazones rotos y nadie salió lastimado.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien, todos los involucrados estaban bien. Ya todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas, desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”, dijo Ángela Aguilar, insinuando que la mamá de Inti ya estaba al tanto de su romance con el sonorense.