Briggitte Bozzo rompió en llanto al estar entre las primeras nominadas de LCDLFM: ‘Estoy durmiendo con el enemigo’

Ya se conoce a los habitantes que se enfrentarán a la eliminación el próximo domingo en el segundo episodio de “La Casa de los Famosos México”: Shanik Berman, Agustín Fernández, Mario Bezares, Paola Durante y Briggitte Bozzo. Pese a que todos conocen a la perfección las reglas del juego y sabían que salir nominados era una posibilidad, no les fue sencillo asimilar que a menos de una semana de haber ingresado, ya hay quienes ansían su salida.

Estos pensamientos inundaron la mente de Briggitte desde que escuchó su nombre en la lista y no dudó en expresar cuánto le pesaba saber que la “traicionaron”.

Briggitte Bozzo se desmoronó al saber que sus compañeros de LCDLFM la nominaron

Con siete puntos en su contra, la participante más joven del reality pasó a formar parte de los primeros cinco habitantes del show en correr el riesgo de abandonar la contienda. Esta noticia le cayó como un balde de agua fría a la tiktoker, que aunque trató de disimular su tristeza, inevitablemente lloró por todo lo que esto significa.

Y es que para ella, además de que la pone en la cuerda floja, también fue una forma de que abriera los ojos, pues confesó, tiene la sensación de que los responsables de este movimiento son las mismas personas con las que comparte habitación.

Briggitte sospecha quién quiere sacarla de ‘La Casa de los Famosos México’

Esta idea de que hubo un complot en su contra, se la hizo saber a Gala Montes, quien al verla romper en llanto, no dudó en consolarla y tratar de darle ánimos para hacerle saber que no todo está perdido. No obstante, estas palabras no fueron suficientes para que Briggitte Bozzo se desprendiera de la idea de que sufrió una traición directa, cometida por los participantes que duermen con ella en el ‘Cuarto Tierra’.

La tiktoker no pudo disimular su tristeza al ser nominada Vix

“Siento una vibra rara de dos o tres personas. Me cuesta no sentirme mal, pero no me gusta; estoy en un reality, no quiero que la gente me vea así. Lo presentía, siento que son de mi cuarto, porque los demás no, no me dan esa energía”, le dijo a Gala, que al parecer, piensa lo mismo que ella y respaldo la idea de que son estos personajes los que la quieren eliminar.

Por último, la influencer venezolana puntualizó en que ahora que sabe que está “durmiendo con el enemigo”, tratará de tomar una postura más fuerte para protegerse de cualquier próximo ataque.