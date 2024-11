Briggitte Bozzo está hospitalizada y no pudo ir a los Kids’ Choice Awards 2024: ‘Voy a rezarle a Diosito’

La exparticipante y quinta finalista de ‘La Casa de los Famosos México’, Briggitte Bozzo, fue hospitalizada de emergencia este sábado 16 de noviembre y ahora recibe medicación intravenosa. La famosa modelo compartió su dolor en redes sociales.

Uno de los sueños de Briggitte Bozzo era poder asistir por primera vez a la tan anhelada red carpet y ceremonia de los Kids’ Choice Awards 2024, pero su salud le jugó una mala pasada y, debido a un cuadro de deshidratación, debió abandonar sus planes para poder recuperarse.

Hospitalización de Briggitte Bozzo Instagram Briggitte Bozzo

Las palabras de Briggitte Bozzo desde el hospital

Con ropa de hospital, recibiendo medicamentos y suero vía intravenosa, la exparticipante de ‘LCDLFM’ habló con sus fans y les dio un pequeño parte médico de su actual estado de salud.

‘Estaba muy emocionada, pero me empecé a sentir muy mal. Espero poder cumplir hoy: los amo mucho’, escribió en su historia la modelo.

‘Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Yo sé que muchos de los felinos quieren saber de mí, entonces quiero hacerles este comunicado. Hoy tenía los Kids’ Choice Awards, súper temprano. Ya tenía el outfit, tenía todo, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho y me empezaron a dar muchas cosas; no pude dormir en toda la noche. Ahora me están poniendo el medicamento’, manifestó Briggitte.

Briggitte Bozzo habló desde el hospital

La modelo dejó en claro que conserva la esperanza de mejorarse para poder asistir a la ceremonia de entrega de los premios y así cumplir su sueño. ‘Es un sueño para mí. Espero que, si ganamos, obvio, si gano, sé que ese premio se lo merecen ustedes’, agregó la famosa.

Para los fans de Coahuila, Briggitte Bozzo también los tuvo en cuenta en el mensaje, pues otros compromisos laborales la esperan allí. ‘Espero no fallarles y verlos al rato. Aquí ando, intentando recuperarme. ¡Les mando un beso!’.

Briggitte Bozzo se encomendó a Dios

Si bien el diagnóstico médico, según lo que dijo la famosa, es un cuadro de intoxicación y deshidratación, debió estar hospitalizada y ahora ruega a Dios que le permita salir para seguir trabajando cuanto antes.

Briggitte Bozzo enferma y en el hospital Instagram Briggitte Bozzo

‘Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero me tocó que me hospitalizaran el día de hoy. Pero voy a rezarle a Diosito para poderles cumplir; si no, sigo hospitalizada. Ustedes saben que yo soy muy trabajadora, pero es un tema de salud’, cerró Briggitte Bozzo su mensaje del sábado por la tarde, y desde entonces no se sabe más nada de ella.