Gala Montes reveló que Briggitte Bozzo ya no es su amiga: ¿qué pasó?

Los rumores de una fractura al interior del llamado “Team Mar” de “La Casa de los Famosos México” comenzaron a gestarse desde hace unas semanas, cuando se filtraron algunos problemas que supuestamente tuvieron los actores por los papeles y el sueldo que recibirían en “La Señora Presidenta” , la obra que reuniría a todo el equipo de nuevo.

La salida de Gala Montes y de Karime Pindter del proyecto, así como el hecho de que Arath de la Torre se desconectara del grupo de WhatsApp que los famosos habilitaron para comunicarse, parecieron confirmar las especulaciones; ahora, Gala emitió una serie de declaraciones sorprendentes sobre Briggitte Bozzo, ¡ya no son amigas!

TE PUEDE INTERESAR:

¿POR QUÉ TERMINÓ LA AMISTAD DE GALA MONTES Y BRIGGITTE BOZZO?

A pesar de que Gala Montes y Briggitte Bozzo se conocen desde niñas ya que ambas comenzaron a trabajar en la televisión a una edad muy temprana, hubo una serie de detalles que a Montes no le agradaron para nada como bien lo aceptó en su entrevista más reciente con Yordi Rosado .

“Cuando alguien hace algo ‘sin querer’ para lastimarte una, dos o tres veces ya no está padre”

“Es una persona con la que trabaje de niña y hay un vínculo especial (...) pero el juego ya se acabó”, aceptó Gala Montes, al tiempo que ventiló que Briggitte Bozzo la criticó tantas veces a sus espaldas que ya no se mostró dispuesta a aguantar un ataque más.

“Cuando alguien hace algo ‘sin querer’ para lastimarte una, dos o tres veces ya no está padre”, reconoció Montes, quien dejó en claro que no le desea el mal a Briggitte ni la odia:

“No tengo nada en contra de ella, no la odio, no quiero que le vaya mal, yo ahorita a esta persona no la quiero porque me ha afectado lo que dice, pero no haría algo para afectarla”, concluyó.