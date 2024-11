Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald incendiaron las redes: la FOTO del candente momento ¡en el gym!

La actriz de “Rosario Tijeras” y “Cabo” no tuvo empacho en publicar en TikTok cómo se las arregló para hacer gimnasia en pleno vuelo, actitud que fue calificada como “irresponsable” por los internautas quienes consideraron que la afición de Bárbara por la vida fitness llegó demasiado lejos.

No es la primera vez que Bárbara de Regil escandaliza a las redes sociales con su estilo de vida dedicado al ejercicio y las terapias de salud alternativas; sin embargo, en esta ocasión la famosa incendió las redes con un reciente video en donde se le ve en una actitud muy ardiente con Fernando Schoenwald, ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO FUE EL BESO DE BÁRBARA DE REGIL Y FERNANDO SCHOENWALD EN PLENO GIMNASIO?

En un video que Bárbara de Regil subió a sus historias de Instagram hace unas horas y que causó sensación entre sus más de nueve millones de seguidores, la actriz presumió cómo tiene tiempo para ejercitarse y para demostrarle todo su amor a su pareja, Fernando Schoenwald.

En la grabación que dura apenas unos segundos, se ve cómo Bárbara de Regil interrumpe su rutina para darle un apasionado beso a Fernando Schoenwald, quien enfundado también en ropa deportiva responde al cariñoso gesto con mucha pasión.

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald no dudaron en darle rienda suelta a la pasión. CAPTURA DE VIDEO

“Te amo, my gym partner”, escribió Bárbara para acompañar la romántica historia que en cuestión de horas se llenó de miles de Me Gusta y toda clase de comentarios que fueron desde las felicitaciones hasta las críticas, pues muchas personas consideraron que no era necesario que la pareja presumiera su romance en pleno gimnasio.

¿CUÁNDO SE CONOCIERON BÁRBARA DE REGIL Y FERNANDO SCHOENWALD?

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald se conocieron en el 2013 luego de que Marco Antonio Regil los presentara en un evento y, a partir de ahí, la pareja se volvió... ¡inseparable!

A pesar de que los famosos han recibido varias críticas porque entre ellos hay una diferencia de edad de 8 años, lo cierto es que su relación es una de las más sólidas en el mundo del espectáculo, detalle que demuestra lo bien que han sobrellevado las críticas y burlas a lo largo del tiempo.