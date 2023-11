Bárbara de Regil responde a los ‘haters’ y revela por qué prefiere el Halloween al Día de Muertos

Bárbara de Regil se convirtió en tendencia luego de que se viralizaran unas declaraciones en donde le “hizo el fuchi” al Día de Muertos

Las declaraciones de Bárbara de Regil no tardaron en enfurecer a los internautas mexicanos y la lluvia de comentarios no tardó en llegar; sin embargo, al parecer a la actriz esto no la afecta y prefiere ignorar las agresiones , como ella misma detalló en un encuentro con periodistas tras la presentación de su nuevo proyecto de televisión:

“Soy la reina de todo. Lo tomo con risa, con humor, con alegría. No me importa, a mí lo que me importa es tener salud y que ustedes estén bien”, aseguró Bárbara .

¿POR QUÉ BÁRBARA DE REGIL PREFIERE EL HALLOWEEN AL DÍA DE MUERTOS?

Por otro lado, Bárbara de Regil habló sobre este mismo tema para el programa “Venga la Alegría” y profundizó sobre por qué no celebra el Día de Muertos:

“Soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero a mí no me gusta festejar a los muertos y nunca los he festejado”

“Ya es de chiste, cualquier cosa que digo ya es tomada a mal. Por ejemplo lo de Halloween y Día de Muertos. Primero dije: “¿cuál es la diferencia?” y después contesté la pregunta, contesté Halloween porque a mí me gusta festejarlo, pero nadie vio eso”, aseguró Bárbara.

Asimismo, la actriz detalló las dos poderosas razones por las que prefiere Halloween al Día de Muertos: en primer lugar, ella prefiere consentir y honrar a sus seres queridos en vida; por otro lado, su familia no la enseñó a celebrar esta tradición mexicana.

“Yo amo las tradiciones mexicanas. Soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero a mí no me gusta festejar a los muertos y nunca los he festejado. En mi casa no me enseñaron tampoco, yo nunca vi que mi mamá pusiera un altar, pero respeto a quien sí lo hace, a mí no me gusta ver una foto así, no me deprime, pero no me gustaría”, declaró Bárbara de Regil.