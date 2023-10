Bárbara de Regil se cansa y así le responde a sus “haters”: “Soy una mujer de mucho carácter”

Desde que Mar, la hija de Bárbara de Regil comenzó a vender los cuadros que ella misma había pintado, una manada de “haters” se le han ido encima a la joven, así como a su famosa madre.

La jovencita de 19 años ha tenido que sortear una serie de comentarios negativos, entre ellos, que las obras eran “feas, caras y hasta plagiadas”. Ante estas críticas, Bárbara ha sacado las garras y también ataca a quienes tratan de humillar a su más grande tesoro.

Durante el lanzamiento de la línea de cosméticos del influencer Kunno, la protagonista de la telenovela Cabo fue abordada por la prensa y sin reparo, le respondió a todos sus detractores.

“La gente habla, van a hablar hagas bien o mal las cosas, tú síguelas haciéndola, cada quien que vuele a su altura, tú vuela a la tuya, no voltees ni para arriba, ni para abajo”, dijo la artista ante las cámaras de televisión.

Según Bárbara, su hija cuenta en todo momento con su apoyo. “Gracias a Dios tiene a una mamá que la levanta 24/7, además siempre hay mala información, mi hija no es pintora, está estudiando diseño de modas, pinta muy bonito porque de ahí viene el diseño, y la gente empezó a pedir sus cuadros y yo fui la que le dijo que los vendiera”.

Incluso, la actriz asegura que ella es la responsable de este emprendimiento que tanta controversia ha generado. “Le dije que ocupara su tiempo, que se pusiera a pintar luego de regresar de la universidad, al final, ¿quién se mete con mi hija?, ¿quién es?, la verdad es que no me importa”.

“Yo soy una mujer de mucho carácter, soy muy linda, todo amor, todo corazón, hago ejercicios, pero soy muy sincera y por eso me he metido en muchos rollos, y cuando alguien que conozco ha hecho algo público, lo he enfrentado, como al Capi Pérez, que le escribí a él y a la productora, pero fuera de eso, que al Capi lo conocía y le dije que no tenía el valor para burlarse de mi hija, porque eso no es tener talento, es sólo tener pantalla”, prosiguió la actriz de Rosario Tijeras.

Respecto a la boda de su hermana en la que supuestamente, su esposo terminó armando conflicto, la artista dejó claro lo que pasó: “La fiesta no terminó en sombrerazos, fue una revista la que lo sacó, me sorprenda que es misma revista divida a los seres humanos, divida a los fresas y a los no fresa por la zona donde vives, ahora resulta que si vives en el sur eres fresa y en el norte no. Por otro lado, la boda no terminó a las 3 de la mañana, pero sí hubo un tema, aunque no fue eso que dijeron”.