Bárbara de Regil le hace “el feo” al Día de Muertos, ¡Prefiere celebrar Halloween!

Ya no es sorpresa que Bárbara de Regil se tendencia en redes sociales por sus controversiales y no tan queridas, por los cibernautas, opiniones.

Al mejor estilo de Yahirtza y su Esencia, la actriz provocó que la “cancelarán” en redes sociales, luego de que “despreciara” la celebración del Día de Muertos, unas de las tradiciones más emblemáticas de México.

Fue durante una alfombra roja en Ciudad de México, en la que Bárbara de Regil fue abordada por la prensa y la cuestionaron sobre cuál era la diferencia entre el Día del Muertos y Halloween.

Al ser cuestionada, Bárbara volteó y le hizo la misma pregunta a su hija Mar, quien también estaba presente el evento, a lo que ella respondió: "¿ah?”

Enseguida, la también creadora de contenido respondió la pregunta, asombrando con sus declaraciones.

“El Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no? Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”, comentó la protagonista de la telenovela Cabo.

La actriz señaló que tampoco sigue con la tradición de hacer un altar de muertos y explicó su justificación: “Prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto”.