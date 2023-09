De la dedicatoria a Lili Melgar a la crítica a su ex suegro: los mensajes de Shakira para Piqué en ‘El Jefe’

Shakira no se queda con nada y vuelve a lanzar dardos contra Gerard Piqué en una canción

Cuando pensamos que ya todo estaba dicho entre Shakira y Gerard Piqué, salió ‘El Jefe’, la nueva colaboración de la colombiana con el grupo Fuerza Regida.

En dicha canción, la intérprete le mandó algunos mensajes a su ex marido. Y es que, Shakira invitó a Lili Melgar, la niñera que habría descubierto la infidelidad de Piqué con Clara Chía, al video oficial de ‘El Jefe’, en el cual Lili tiene una participación.

En la letra del tema, Shakira y Fuerza Regida hablan de los abusos de los jefes hacia sus empleados, razón que motivó a la compositora a dedicarle el tema a Lili y dejó entrever que no habría sido indemnizada por parte del ex futbolista del Barcelona cuando la despidió.

“Lili Melgar para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, canta Shakira casi al final de la canción, que ya superó los 8 millones de reproducciones en YouTube.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA. 
TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

September 21, 2023

Hoy, se sabe que Shakira decidió seguir trabajando con Lili tras romper con el papá de sus hijos, así lo confirmó la hija de su colaboradora en un post de X (antes Twitter) en el que escribió: “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira”.

Incluso, comenzó a circular que la barranquillera le pagó la indemnización, le dio una fuerte cantidad en dólares por su participación en el video de ‘El Jefe’ y la incluyó en las regalías por vistas en Youtube.

Shakira y el mensaje para Joan Piqué Rovira, su ex suegro

Dentro de la misma canción, Shakira mandó otro mensaje y esta vez para Joan Piqué Rovira, su ex suegro y con quien habría tenido una mala experiencia en la recta final de su relación con Gerard Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, menciona la artista colombiana para el abuelo de sus hijos.

Hasta el ex suegro la llevó. Shakira "El jefe" no pisa sepultura ya ésto es muy fuerte — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) September 21, 2023

Hasta el ex suegro la llevó. Shakira "El jefe" no pisa sepultura ya ésto es muy fuerte pic.twitter.com/oOlX4JcYws — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) September 21, 2023

September 21, 2023