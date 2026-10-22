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Ashley de ‘Ha*Ash’ destapa cómo encontró su CASA VACÍA cuando se divorcio: “Estaba de gira y él empacó”

La hermana de Hanna reveló que su expareja abandonó su hogar mientras ella cumplía con fechas de trabajo y cómo “lloraba en todos los shows”.

Octubre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ashley de ‘Ha*Ash’ narró cómo enfrentó su divorcio y la depresión.

YouTube/Instagram

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión. Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”.

Ashley Grace, integrante de ‘Ha*Ash’, destapó uno de los episodios más dolorosos que hasta el momento había mantenido en privado: su divorcio. La intérprete contó que su expareja abandonó su casa mientras ella realizaba presentaciones junto a su hermana.

La artista, de 39 años, se reservó la identidad de su exesposo y los detalles que incluyen fechas como el día en el que se casaron y cuando se divorciaron. Lo que sí manifestó es que “seguimos siendo amigos”.

Los dichos de la vocalista ocurrieron en el podcast ‘Noches cromáticas’ de Daniel Valle.

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“Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas, fue un día llegar a la casa y estaba vacío”, recordó Ashley.

Al tiempo, desveló que tuvo que enfrentar a la depresión y a una disminución de peso ante el dolor de la separación. Esto alertó a su círculo cercano de familiares y colaboradores.

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión. Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”, relató la intérprete.

La vivencia influyó directamente en el repertorio de ‘Ha*Ash’, pues pudo componer la canción ‘No fue lo que hiciste’ al lado de su hermana. La melodía describe el desgaste cotidiano dentro de una pareja y la ausencia de atención mutua antes de la ruptura definitiva.

“La estaba pasando tan mal, o sea, yo llorando en todos los shows”, dijo.

El tema fue interpretada como inédito en 2024 Duante un concierto en Toluca. Y en aquella presentación, Ashley explicó al público que le estaba resultando difícil cantar.

“Me separé de alguien que amo muchísimo. Fui a casa de Hanna, compusimos esta canción y se fue de mi vida”.
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La intérprete indicó que el desarrollo de la gira previa le permitió procesar la ruptura y modificar su percepción sobre la soledad.

Con el paso de los meses, recuperó su peso habitual y retomó sus actividades profesionales cotidianas.

Ashley Ha Ash divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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