Arath de la Torre habla de la polémica que desató por hacerle el feo a Ferka

Arath de la Torre responde por los comentarios que hizo en contra de Ferka.

Hace unas semanas, Arath de la Torre estuvo envuelto en el escándalo cuando no se dio cuenta que su micrófono estaba abierto y le dijo a Ferka que “no la toleraba” en plena transmisión al aire del programa ‘Hoy’.

Por su parte, María Fernanda Quiroz ‘Ferka’ no se quedó callada y le contestó al conductor: “Me encantaría saber por qué no me tolera, ojalá tenga razones contundentes, pero tampoco me importa”.

Hace unos momentos, Arath de la Torre, quien ya había reaccionado antes en sus redes publicando un video de superación personal con la leyenda: “Y el queso”, con un emoji riéndose, habló ante los medios de comunicación sobre la controversia que desataron sus comentarios en contra de Ferka.

“Mi trabajo termina cuando yo mando a nota... Lo hecho hecho está, siempre he tratado de ser amable y tranquilo, hay cosas que se salen de control como cualquier otra persona, soy una persona tranquila, trabajadora que me levanto todos los días con una sonrisa, a veces me duele esa imagen que se genera (de mí), pero así es esto, ya estoy acostumbrado, pero no me quita el sueño... Abajo del escenario lo que yo haga o no haga es problema y responsabilidad mía”.