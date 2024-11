Alex Marín y Lesly Marín rompen el silencio sobre su separación: ¿qué pasó realmente?

Alex Marín y Lesly Marín, una de sus ex novias que generó más polémica, al fin rompieron el silencio sobre lo que pasó realmente en su corta relación.

La expareja, que ahora colaboran como creadores de contenido para adultos, aprovecharon una de sus reuniones para contarle a sus miles de fans sobre por qué habían terminado y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

Lesly Marín contó que ella decidió terminar con Alex Marín. (Facebook Alex Marín)

En abril, Alex había presentado a Lesly como una de sus novias en su relación poliamorosa; esto generó reacciones divididas, pues, en aquel entonces, ella tenía solo 18 años.

Días después, Lesly desapareció en redes sociales y abrió una cuenta con su nombre real, Kristal de Santos, y confirmó que se habían separado. Por mucho tiempo, la duda quedó en el aire y ahora finalmente lo contaron.

¿Por qué Alex Marín y Lesly Marín terminaron?

Alex Marín y Lesly Marín terminaron su amorío porque tuvieron varias peleas, pero la que provocó su separación fue cuando la joven modelo comenzó a sentir celos de las otras novias del productor y hasta criticó su forma de vestir.

“Yo tengo tanto con cada una y ella de repente decía: ‘¿por qué con ella sí y a mí no?’”, relató Marín en un video de Facebook.

Luego, Kristal agregó: “Yo me enfadaba. Yo no estaba acostumbrada a que estuvieran encima de mí. No me gustaba que me chequen”.

Lesly Marín tenía 18 años cuando conoció a Alex Marín. (Facebook Alex Marín)

Lesly recordó que en una ocasión se puso un outfit que a su ex pareja no le gustó y él se molestó con ella.

Ahora, después de meses de dimes y diretes, la expareja quedó en buenos términos y ahora se consideran como “buenos amigos”.

El motivo por el que tuvieron que salir a aclarar su relación actual fue porque, cuando Lesly publicó una foto con Alex en su reconciliación profesional, muchos usuarios la criticaron por regresar con él, aunque no había sido de esta forma.

¿Quién es Alex Marín?

Alex Marín es un productor y creador de contenido de cine para adultos. Es conocido también por sus peculiares shows en distintas ciudades de México, que realiza con sus novias, producto de una relación laboral y poliamorosa que mantiene con ellas.

Se hizo famoso debido a un polémico video en el que se grabó teniendo intimidad en el ‘Cañón del Sumidero’, en Chiapas. Actualmente, la meta de Alex es tener 7 novias para arrancar un proyecto que tiene entre manos.