Aleks Syntek aclaró su polémica con Shakira y negó ser un hipócrita: ‘La gente juzga’

A finales de marzo, Aleks Syntek se volvió blanco de filosas críticas debido a que presumió un encuentro con Shakira tras bambalinas de uno de los shows que la colombiana ofreció en la Ciudad de México... lo extraño es que esto ocurrió luego de que el cantautor lanzara algunas críticas feroces en contra de su colega.

Para los internautas, resultó imperdonable que Aleks Syntek se animara en aparecer en la foto del recuerdo al lado de Shakira cuando, en el pasado, hasta se animó a poner en duda el talento de “La Loba” para componer; debido a la ola de hate que se mantuvo imparable, el cantante defendió su actitud y reveló por qué posó con su colega tras hablar mal de su música: ¡esto dijo!

¿Aleks Syntek fue hipócrita con Shakira?

En un encuentro reciente con medios de comunicación dado a conocer por el programa “Sale el Sol” este miércoles 21 de mayo, Aleks Syntek reaccionó a todos los comentarios en su contra y dejó en claro que él nunca se portó hipócrita con Shakira ya que la conoce “desde niña” y tiene una buena relación con ella.

“La gente juzga verme con Shakira por este momento, pero yo a Shakira la conocía de niña, conviví con sus papás, la cuidé (...)Somos buenos amigos y creo que si Shakira dijera: ‘Ay, me gustan más las canciones ahora que las de antes de Aleks Syntek’ o ‘me gustan más de antes’, yo no me ofendería”, aseguró el cantautor.

Por otro lado, Aleks Syntek reafirmó que, contrario a lo que muchos piensan, a Shakira también le dio mucho gusto verlo y hasta halagó su apariencia, lo que acabaría por confirmar la cercanía que existe entre ambos a pesar de que el mexicano criticó la nueva música de su colega hace tiempo.

“Shakira cuando me vio -teníamos rato de no vernos- me dijo: ‘No pasan los años por ti’... me sentí muy halagado”, reconoció.

¿Qué dijo Aleks Syntek de Shakira en el pasado?

La controversia sobre el presunto comportamiento “hipócrita” de Aleks Syntek surgió luego de que los internautas recordaran que, en una entrevista con “El podcast + pedido” que tuvo lugar en el 2025, el famoso criticó las nuevas canciones de Shakira e incluso dejó entrever que ya no tenía ideas para componer.

“A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al padre de mis hijos (...) al final le está dando una patada y eso no se me hace bien”, expresó Syntek en aquella ocasión.