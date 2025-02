Alejandro Sanz y Candela Márquez desmintieron los rumores de crisis con esta romántica foto

En los últimos días, los rumores sobre una supuesta crisis entre Alejandro Sanz y Candela Márquez se intensificaron luego de que el cantante asistiera solo a la gala del Premio Lo Nuestro . Sin embargo, la pareja dejó claro que su relación sigue tan sólida como siempre al compartir una romántica foto en redes sociales.

Todo comenzó cuando los fans y algunos medios notaron la ausencia de Candela en el evento , lo que rápidamente desató especulaciones sobre un posible distanciamiento. Pero la realidad es muy diferente: la actriz se encuentra en plena grabación de una película, razón por la cual no pudo acompañar al intérprete de “Corazón Partío” a la ceremonia en Miami, así lo informó De acuerdo con la periodista española Cristina Tárrega.

A pesar de la distancia, Candela Márquez estuvo pendiente de la presentación de Alejandro Sanz y compartieron una videollamada después de la gala, dejando en claro que siguen más unidos que nunca . La pareja incluso publicó capturas de pantalla de su videollamada, acallando así los rumores de separación.

Alejandro Sanz y Candela Márquez desmienten crisis de pareja Instagram Candela Márquez

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez dejaron de seguirse en Instagram?

Otro de los rumores señalaba que la pareja había dejado de seguirse en Instagram tras San Valentín, pero al verificar sus cuentas, se demostró que esto es falso. De hecho, Alejandro Sanz y Candela Márquez continúan compartiendo muestras de amor en sus publicaciones.

De hecho, el 14 de febrero, Alejandro Sanz compartió una serie de fotos para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, las cuales acompañó con el mensaje: “La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo”.

Con estas románticas fotos y sus mensajes llenos de amor, Alejandro Sanz y Candela Márquez dejaron claro que no hay crisis alguna y que su relación sigue siendo una de las más queridas del espectáculo.