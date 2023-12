Aída Cuevas revela que rechazó 3 propuestas de matrimonio a Juan Gabriel: ¿cual fue la razón?

La cantante Aída Cuevas en una entrevista con Anette Cuburu en su programa “Anetteando” reveló que el cantante Juan Gabriel le propuso matrimonio en tres ocasiones, sin embargo, ella las rechazó. Pero, ¿cuál fue la razón?

¿Por qué Aída Cuevas rechazó a Juan Gabriel?

Aída Cuevas se casó con Uriel Alatriste y tuvo a su hijo Rodrigo. Durante esa época, la cantante sufrió de violencia física y psicológica. Incluso a causa de unos golpes que su esposo le dio, ella perdió el 60 por ciento de su audición del oído derecho. Durante ese tiempo fue una etapa difícil para Aída, pero Juan Gabriel fue un gran apoyo para ella.

Luego de que Aída se divorciara, ‘El divo de Juaréz’ le propuso matrimonio: “cásese conmigo, yo veo por usted y por el niño, no puedo decir si estaba enamorado de mí o si quería hacer una familia o me quería ayudar, pero él me lo ofreció tres veces”, contó la intérprete.

Asimismo, la cantante de música mexicana reveló que las razones por las que rechazó a Juan Gabriel fueron: en primera porque ella estaba casada, en segunda por la amistad que tenían y la tercera ocasión el intérprete de ‘El Noa Noa’ la cuestionó: “A ver mi reina, ¿por qué no se quiso casar conmigo?”, a lo que respondí, “porque si yo me hubiera casado con usted siempre hubiera sido la esposa de Juan Gabriel y nunca hubiera sido Aída Cuevas”.

