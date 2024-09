Agustín Fernández revela que es padre: Qué dijo

Agustín Fernández, uno de los participantes más carismáticos de La Casa de los Famosos México, dejó a todos boquiabiertos al confesar que es padre, durante una charla casual en la cocina junto a Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter, Sian Chiong y Briggitte Bozzo.

Todo comenzó cuando Arath hizo un comentario sobre la paternidad dentro de la casa, mencionando que solo él y Mario eran los únicos padres de familia en el reality. “¿Entonces de aquí, Mayo y yo somos los únicos que tenemos hijos, que estamos casados?”, preguntó Arath.

Con su característico sentido del humor, Karime lanzó una indirecta a Agustín, quien estaba ocupado preparando comida. “Agus por ahí ha de tener dos que cuatro, pero…”, bromeó Karime, lo que provocó una respuesta inesperada.

Agustín, conocido por ser reservado sobre su vida personal, confesó que efectivamente tiene un hijo, pero aclaró que no ha estado presente en su crianza debido a circunstancias relacionadas con el dinero. “Yo tuve, pero no me hice cargo, fueron por dinero, esa es otra historia para la semana nueve”, dijo el argentino, dejando a todos intrigados.

Mario Bezares, siempre curioso, no tardó en preguntar más detalles: “¿Apoco vendiste tu… (esperma)?”, comentó entre risas. Sin entrar en detalles, Agustín confirmó: “Es correcto, hice muchas locuras”.

La revelación de Agustín ha generado gran expectativa dentro y fuera de la casa, ya que prometió contar toda su historia si logra mantenerse en el juego hasta la novena semana.

Los seguidores del reality show esperan con ansias conocer más sobre esta inesperada faceta del modelo argentino.