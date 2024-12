Adela Micha rompe el silencio tras desilusión y traición: “Maca NO es mi amiga”

Adela Micha finalmente rompió el silencio sobre su sentir con Maca Carriedo, excolaboradora que decía ser su amiga, y que, en palabras de la periodista, ni siquiera está segura de que realmente lo eran.

En redes sociales se han enviado indirectas, pero al ser entrevistada por Javier Ceriani, la periodista Adela Micha se sinceró que descubrió que, al parecer, Maca tenía conocimiento de una traición contra ella.

“No es lo que yo esperaba que era... Fue muy cercana a mí, la consideraba una buena amiga, de mi núcleo, y me parece que no se comportó a la altura de los acontecimientos. Tristemente me di cuenta de que esto tenía un buen rato”, confesó Adela.

Adela no se quejó de que Maca se fuera a trabajar a otro medio, pero el problema fue que se lo dijo “demasiado tarde, cuando ya es irreconciliable. No hay manera. Maca no es mi amiga, en absoluto, dejamos de ser amiga, si es que algún día lo fuimos”.

En esta polémica surgió el nombre de Suzanne Faugier, colaboradora cercana de Adela quien tenía el 5% de la compañía de La Saga, y que presuntamente habría abusado de la confianza y habría tomado dinero.

“Sí hubo un quebranto, un abuso de confianza, y voy a decir cómo me siento. Me siento muy desilusionada, decepcionada, siento que es bien patético lo que ves, es hipócrita, y muy poco sorora.. Hay quien habla mucho de la sororidad, pero a la hora, no actuaron así. Me siento triste, decepcionada. Hubo quien dijo ser muy cercana, muy amiga, y no actuaron de esa manera”, confesó Adela.

¿Adela demandará?

“No me gusta dar las batallas en medios, las cosas se tienen que demostrar donde se tiene que demostrar”, dijo Adela antes de confesar que está pensando si demandar por el presunto robo.

“Lo estoy considerando. Es gente a la que le tengo cariño, a la que le tuve cariño, porque pendeja no soy, estuve ciega un buen rato. Había un acuerdo de que yo me encargaría de unas cosas y el resto del equipo de otras cosas. Fue gente con la que aprendí y crecí. Estoy recogiendo el tiradero. Abrí la coladera, salió mucha mierda y estoy recogiendo el tiradero”.

“A mí no me gusta litigar en medios. Hay cosas que se tienen que arreglar, afortunadamente seguimos en pie. Espérame a que yo haga un jaque mate”.

Adela continuará con su programa, aunque confesó que se siente mal tras el mal rato: “No pienso desperdiciar un segundo, nos queda menos futuro y lo quiero emplear en disfrutar de esto que hago. Sí hubo un quebranto psicológico, emocional, económico, no solamente para mí sino para todo el equipo, y eso me parece muy injusto. Pero aquí estoy y estaré dando la batalla”.