Actor de “La Rosa de Guadalupe” vende sus calzones en 20 mil pesos pero tiene una condición

A la par de su carrera como actor y modelo, David Ortega ha ganado fama en redes sociales por su cuerpo musculoso, así como por mostrarse con muy poca ropa.

El actor de programas como “La Rosa de Guadalupe”, originario de jalisco, comentó recientemente que tiene un negocio que involucra su lencería.

Y es que, en sus palabras, vender su ropa interior usada le genera más ganancias que cuando trabaja en la televisión.

La sorpresa vino cuando confeso que el precio por cada prenda ronda los mil dólares, es decir, casi 20 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, tiene una condición: No los entrega en persona: “Yo los vendo en mil dólares. Me ha pasado que me dicen ‘entrégamelo tú’, pero eso no. Lo más que he hecho es mandarlo en un Uber”.

“Es un extra que te entra fijo. Llevo seis años así. Ya no es mi fuente principal de ingresos, pero invertí lo ganado en mi línea de trajes de baño”.

“De hecho, llegué a ganar más de lo que gana un protagonista en Televisa por mes”, admitió David Ortega.

David Ortega ha negado cobrar por servicios sexuales

La polémica estalló a mediados de 2024, cuando Ricardo Peralta aseguró que David Ortega cobraba por servicios sexuales. "“3 mil como los chavos como Dave (se tapa la boca)... Es amigo de la Wendy. Ese sí está caro, pero ese solo es trato de novios”, dijo el influencer.

Sin embargo, poco tardó en salir David Ortega para desmentirlo: “Ricardo aseguró que soy escort. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira. No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales, D y O”.

David Ortega incluso advirtió: “Reto a Ricardo Peralta a que presente pruebas, o a alguien que haya pagado por mi compañía o por un servicio. Y le pago los 4 millones de pesos, los cuales no ganará en el reality”.

A la par de su negocio de trajes de baño, y vender su ropa interior, David Ortega ha participado en temporadas de Survivor México y en 2017 ganó el certamen Mister Mesoamérica Universe.