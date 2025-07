¿Quién es Lux Pascal? La actriz, activista y hermana de Pedro Pascal que está conquistando el mundo

Lux Pascal, actriz y activista chilena, es mucho más que “la hermana trans de Pedro Pascal”: tiene una carrera sólida en teatro, televisión y cine, y es una voz influyente por los derechos LGBTQ+ en Latinoamérica. Su impresionante trayectoria en el cine, la televisión y el teatro la ha consolidado como una figura relevante en la escena cultural latinoamericana y mundial.

Lux Pascal: talento, valentía y un mensaje poderoso

Aunque muchos la conocieron por ser la hermana transgénero del afamado actor Pedro Pascal, Lux Pascal ha construido su propio camino con fuerza, talento y una voz única. Actriz, activista, feminista y figura clave en la lucha por los derechos trans, Lux se ha ganado un lugar propio en la industria del entretenimiento y en el corazón de quienes la admiran.

Nacida el 4 de junio de 1992 en Orange County, California, EE. UU., con el nombre de Lucas Balmaceda Pascal, Lux es la hija menor de cuatro hermanos, entre ellos el aclamado actor Pedro Pascal.

Sus padres, José Balmaceda Riera y Verónica Pascal Ureta, son chilenos que vivieron el exilio después del golpe de Estado de 1973 debido a las conexiones de su madre con Andrés Pascal Allende, un líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno. La familia regresó a Chile cuando ella tenía solo tres años.

Creció entre Chile y Estados Unidos, y como su hermano, se formó profesionalmente en las artes escénicas. Estudió actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo una maestría en la Juilliard School de Nueva York, una de las instituciones artísticas más prestigiosas del mundo.

Lux decidió vivir abiertamente su identidad como mujer trans en 2021, año en el que realizó su transición de forma pública con una aparición en la revista Ya de El Mercurio. Desde entonces, su historia se convirtió en un referente de visibilidad, representación y orgullo.

Adoptó su nombre actual, Lux Pascal, en honor a su apellido materno. Este paso fue un hito significativo, pues, como ella misma declaró en 2021, “Soy una mujer trans y me enorgullece decirlo”.

Lux Pascal: Una carrera que va más allá del apellido

Aunque Pedro Pascal es una estrella mundial gracias a The Mandalorian, The Last of Us y Game of Thrones, Lux ha demostrado que su carrera se abre camino por sí misma. En Chile ha participado en diversas producciones teatrales y televisivas, incluyendo las exitosas series Los 80 y La Jauría, esta última distribuida a nivel internacional por Amazon Prime Video.

Un punto importante en su fama internacional fue en 2017, cuando apareció en la tercera temporada de la aclamada serie de Netflix Narcos, donde compartió pantalla con su hermano Pedro Pascal, interpretando el papel de Elías. En 2019, participó en varias producciones cinematográficas chilenas, como No quiero ser tu hermano, Ella es Cristina, y El príncipe, filme por el que es especialmente reconocida.

Más recientemente, Lux Pascal asumió su primer papel protagónico en una película con Miss Carbón. En este filme, que se estrenará en 2025, interpreta a Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer minera transgénero de la Patagonia argentina.

Esta película es particularmente significativa porque aborda la histórica exclusión de las mujeres del trabajo en los yacimientos de carbón durante 80 años debido a supersticiones, destacando la lucha de Rodríguez por romper barreras en un entorno tradicionalmente masculino. Lux ha calificado el papel como un “reto muy desafiante”, buscando contar la historia con “mucha veracidad” a través de su propia interpretación.

También ha desarrollado una sólida carrera en el teatro, con obras que abordan temáticas sociales, identitarias y políticas, destacando siempre por su compromiso artístico y ético. Además, ha dejado claro que no quiere seguir siendo definida por su parentesco con Pedro Pascal:

“Ya no soy solo hermana trans de Pedro Pascal. Espero que tomemos conciencia y defendamos lo ganado a base de esfuerzo”. Lux Pascal

Activismo con causa

Lux Pascal es una voz fuerte en el movimiento LGBTQ+ y en la defensa de los derechos de las personas trans. Su visibilidad ha sido clave en un momento donde el discurso de odio ha crecido en muchos espacios. Sin caer en discursos confrontativos, Lux impulsa la empatía, la información y el diálogo como herramientas de cambio.

Consciente del impacto de su figura pública, también ha utilizado sus plataformas para hablar sobre el respeto a las identidades trans, la importancia de las leyes de identidad de género, el acceso a la salud, y la representación digna en los medios de comunicación.

En sus propias palabras:

“No me interesa representar el dolor. Me interesa representar la belleza de ser quien uno es”. Lux Pascal

Aunque su relación con su hermano Pedro Pascal ha captado la atención pública, con apariciones conjuntas en eventos importantes como el estreno de El insoportable peso de un talento descomunal en 2022 o la première de Eddington en el Festival de Cannes, donde Pedro fue visto fotografiándola como un ‘paparazzo’ improvisado, ha demostrado que brilla con luz propia.

Lux Pascal es una mujer valiente, artista talentosa y figura imprescindible de una generación que lucha por la equidad y la visibilidad real. Su historia no solo inspira: transforma. Y lo mejor, apenas comienza.