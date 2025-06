“Es importante marcar límites”: Gabriel Soto habló sobre su demanda contra Laura Bozzo

El actor Gabriel Soto confirmó que ganó la demanda por daño moral y difamación contra la conductora Laura Bozzo , luego de un proceso legal que inició en 2020, en el que también estuvo involucrada su ex pareja, Irina Baeva.

En declaraciones con la prensa, Soto aseguró que “es importante marcar un precedente de que tiene que haber una línea de respeto entre medios de comunicación, actores y el público”, dejando claro que su intención no era económica, sino simbólica.

“Es importante marcar los límites y notas que dañan la imagen, la integridad y la familia, porque a veces no se dan cuenta, pero la tenemos”, remarcó.

Soto explicó que la acción legal surgió a raíz de comentarios agresivos, juicios sin fundamentos y expresiones ofensivas por parte de Bozzo que, según él, afectaron su imagen pública y su entorno familiar.

“No, las opiniones no llevan palabras altisonantes, no llevan agresiones verbales, no llevan juicios sin fundamentos… agrediendo con palabras feas”, expresó el actor al hablar sobre los límites que deben respetarse en la crítica pública.

Afirmó que tanto él como Irina Baeva decidieron acudir a la justicia para defender su dignidad y la de sus hijas, alegando que la presión mediática había rebasado cualquier límite aceptable en el trato hacia figuras públicas.

La multa millonaria a Laura Bozzo

Laura Bozzo reveló lo que más odia Instagram

Un juez determinó que Laura Bozzo deberá pagar 2 millones de pesos como indemnización , según reportes difundidos por El Universal. Para Soto, el dinero es secundario: “El objetivo nunca fue lucrar, sino establecer un límite”.

En otra parte de la entrevista, Soto dijo: “Cosas sin sentido y cosas que dañan la integridad… y no solamente a ti, sino a tus hijos también y a tu familia”, haciendo referencia al impacto emocional de los dichos de la conductora.

Durante la promoción de su nueva telenovela, Monteverde, el actor también afirmó: “Entre medios y actores debe haber una relación sana y de respeto”, subrayando la necesidad de una ética comunicacional responsable.

Cierre del capítulo y nuevo enfoque personal

Aunque el juicio continúa en lo administrativo, Soto aseguró que ya delegó el tema a sus abogados y que su atención está en su familia y carrera. “Ya pasó, lo importante es seguir avanzando”, comentó ante los medios.

“Estoy más feliz, más contento y más saludable que nunca”, afirmó Soto, quien agradeció al público y a sus seguidores por el respaldo recibido en redes sociales desde que inició el proceso legal.

TE PUEDE INTERESAR: