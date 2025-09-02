Suscríbete

Arturo Carmona ya no se esconde, lo cachamos de la mano con su novia María Emilia

En los pasillos de Televisa, la lente de TVyNovelas cachó a la pareja.

September 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Arturo Carmona

“Lo que une a esta pareja es la conexión que nace del trabajo compartido, del respeto mutuo y de los pequeños instantes fuera del guión”.

Fue durante las funciones de ‘Perfume de Gardenia’ donde se dio el flechazo entre Arturo Carmona y María Emilia Bragado. Entre giras y ensayos, la convivencia se volvió química.

Todo llega en el momento que debe de llegar. Estoy feliz, estoy pleno en todos mis sentidos”, expresó el actor durante un encuentro con la prensa.

Y al mismo tiempo, Emilia escribía en su Instagram que “no sabía que al ponerme de novia iba a encontrar a alguien que me cuide, que me acompañe, que me consienta, que me apoye, que me ayude a mejorar, y que se haga tiempo para compartir su vida conmigo (y con la china) además de tener un masajista personal jaja. Te amo mi amorsh”.

La pareja luce enamorada y feliz, a pesar de que en la industria del entretenimiento el ojo público suele exponer la intimidad de las relaciones, por lo que Carmona opta por una historia más serena.

Después de tanta convivencia, tantas horas, pueden surgir cosas maravillosas y bonitas. Y quizás ahí esté el secreto: más allá de las luces, la fama y los titulares, lo que une a esta pareja es la conexión que nace del trabajo compartido, del respeto mutuo y de los pequeños instantes fuera del guión”, reflexionó el actor.

Sin embargo, recientemente Carmona fue alcanzado por el bumerán de la noticia de la violencia que sufrió Alicia Villarreal, su expareja y madre de su única hija.

Villarreal dio a conocer que oficialmente está divorciada de Cruz Martínez, hecho por el que Arturo fue cuestionado. Cabe recordar que ‘La Güerita Consentida’ dejó entrever que si el actor seguía hablando de sus asuntos legales, emprendería acciones.

Yo no tengo pleito con nadie, menos con ella, yo no soy su enemigo. Yo lo que menos quiero es que siga padeciendo o viviendo cosas desagradables para su persona o su vida personal”, indicó Arturo.

Y aunque esto podría afectar o tambalear su relación con María Emilia, todo indica que el actor mantiene una comunicación certera con su pareja para que nada perturbe su amor.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
