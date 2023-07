Alberto Mayagoitia reapareció y así luce tras casi 40 años de ‘Chispita’

Después de muchos años ausente de la pantalla de Televisa, Alberto Mayagoitia reapareció a sus 53 años en una entrevista donde recordó el pasado, en el que marcó una época en las telenovelas.

Comenzó como jovencito en ‘Chispita’, junto a Lucero, en 1982. Le siguieron varias telenovelas como Vivir un poco, Luz y sombra y Pobre Juventud, que le valió un Premio TVyNovelas en la categoría de Mejor actor joven.

También trabajó en ‘Amor en silencio’, ‘La última esperanza’, ‘Marisol’ y ‘Salud dinero y amor’. Luego de fue a TV Azteca para realizar un par de telenovelas, a última, ‘Como en el cine’, entre los años 2001 y 2002.

El actor nacido el 24 de abril de 1968 reapareció en una entrevista para Televisa Espectáculos, donde explicó por qué se alejó de la pantalla chica.

“Siento que cambió el medio, en una forma en la que yo no me supe adaptar. Los actores empezaron a tener gerente de relaciones públicas, asistentes, y yo que venía de ser niño actor, no me adapté a ese estilo”."Me empecé a sentir como fuera de la jugada”, confesó.

Alberto recordó que trabajó con Lucero, Thalía y hasta Salma Hayek. “Dirigí a Salma Hayek en su primera obra de teatro. Era muy accesible, llegó muy humildemente”.

Ahora se dedica a los negocios, y mantiene un sólido matrimonio con Lilia Sixtos, con quien tiene dos hijos. Aline prueba suerte en Broadway, mientras su hijo Alan asiste a la Universidad de Colorado.