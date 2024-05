La Feria de San Marcos cerró con broche de oro: ¡Alejandro Sanz en el Foro de las Estrellas!

Millones de personas visitaron este año la Feria más grande de América Latina: la Feria Nacional de San Marcos, por la importancia y variedad de espectáculos que ofrece durante tres semanas y que cada año se supera a sí misma.

En esta ocasión, personalidades de estilos tan diferentes como Christina Aguilera, Toto, Wisin, Enrique Iglesias, Sting, Julio Preciado o la Original Banda El Limón –entre muchos otros artistas– presentaron sus exitosos shows de forma gratuita en el Foro de las Estrellas ante llenos totales, aunque la Feria de San Marcos también cuenta con espectáculos ecuestres, exquisita comida tradicional, palenques, un casino y atracciones familiares a lo largo del día que la han convertido en un referente de las ferias mexicanas, de ahí que también se le conozca como “la Feria de las ferias”.

Y como cereza del pastel, Alejandro Sanz fue el último en presentarse el domingo 5 de mayo en el ya mencionado Foro de las Estrellas ante miles de espectadores que llegaron desde muy temprano para conseguir los mejores lugares, cerca del escenario, para ver y escuchar de cerca al intérprete de “No tengo nada”, “A que no me dejas”, “Cuando nadie me ve” y, por supuesto, “Pisando fuerte”.

Una tradición de… ¡196 años!

La Feria de San Marcos es la más esperada cada año: se realiza desde 1828 y cada año recibe a más visitantes que también desean conocer la ciudad de Aguascalientes y sus alrededores para disfrutar una nieve de guayaba, comerse una deliciosa birria y hasta brindar con una cerveza para bajar el calor. Por las noches, el Palenque ofreció espectáculos con estrellas de la talla de Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Bronco, Yuridia, Christian Nodal, y Natanael Cano, mientras que Chuy Lizárraga puso a bailar a todos durante la última noche de la edición 2024 de la Feria.

Sin lugar a dudas, el éxito de la Feria Nacional de San Marcos dejó un gran sabor de boca, como siempre; tanto así, que ya la extrañamos y no podemos esperar a que nos sorprenda de nuevo el siguiente año. Mientras tanto, esperamos que la hayas disfrutado al máximo y nos cuentes a qué artistas viste esta vez y qué te pareció la cartelera, así como los diferentes atractivos que encontraste. ¡Nos vemos en 2025!