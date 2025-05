Lucero le manda mensaje a Angelique Boyer ahora que será la nueva “Dueña”, como ella lo fue en 2010

Lucero está de fiesta. Este 2025 celebra 45 años de una trayectoria artística que ha dejado huella en la música, la televisión, el cine y el corazón del público mexicano e internacional. Y lo hace como mejor sabe: brillando en el escenario, emocionando a sus fans y compartiendo momentos que se vuelven inolvidables.

Su más reciente participación en el programa Juego de voces, al lado de su hija Lucerito Mijares y su expareja, el cantante Manuel Mijares, fue prueba de ello.

Pero en medio de esta celebración, la artista también tuvo un emotivo gesto con Angelique Boyer, quien ha sido elegida para protagonizar una nueva versión de una de sus telenovelas más emblemáticas: Soy tu dueña.

En entrevista con TVyNovelas desde el Foro 5 de Televisa San Ángel, la intérprete de Electricidad nos dijo: “Es un gran regalo, ese personaje, sea Valentina Villalba o Doménica Montero, con diferentes nombres, en diferentes versiones, le va a traer a Angie un éxito enorme”, compartió Lucero en exclusiva.

“Yo felicito al productor, a Angelique Boyer por tener este personaje, a todo el elenco y ojalá que disfruten tanto esta historia como yo. Nicandro Díaz, que fue el productor, seguramente les está echando la bendición desde arriba”.

Cabe mencionar que la telenovela “Soy tu dueña”, protagonizada por Lucero y Fernando Colunga en 2010, no sólo fue un fenómeno de audiencia en México. Su impacto internacional fue enorme. En Estados Unidos, a través de Univision, rompió récords de sintonía, convirtiéndose en una de las producciones más vistas en su horario. Durante la pandemia, su retransmisión volvió a conquistar al público, logrando el primer lugar de audiencia a las 3:00 de la tarde, un horario tradicionalmente difícil para las telenovelas. Fue exportada a más de 100 países, doblada a varios idiomas y emitida en canales de Europa, Asia y América Latina.

Lucero no oculta su entusiasmo al ver renacer un proyecto tan significativo.

“Fue una telenovela que hasta la fecha, creo, es la más vista en Univision. En pandemia se repitió y a las 3:00 de la tarde tenía primer lugar de audiencia, entonces a mí me ha traído cosas maravillosas. De verdad estoy muy orgullosa de haberla hecho, muy agradecida con mi ‘dueña’ y muy, muy feliz de que ahora haya una nueva versión que no me pienso perder”.

Celebrar 45 años de carrera no es poca cosa, y Lucero lo ha hecho como solo ella sabe: rodeada de música, emociones sinceras y, sobre todo, familia. Su participación en Juego de voces se convirtió en uno de los momentos más entrañables de su trayectoria reciente.

Para la llamada Novia de América, este proyecto fue más que una competencia musical; fue un reencuentro con sus raíces, con su esencia artística y, muy especialmente, con su hija Lucerito. “Este reality me dejó muchísimo amor, mucha cercanía con el público, con mis amigos y con una familia nueva. Volver a reunir a las familias los domingos frente a la televisión es un regalo”, comentó visiblemente emocionada.

La cantante expresó el gran orgullo que le causa ver la clase de personas en la que sus dos hijos se han convertido Instagram

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Lucero se reencontró con su versión infantil a través de una representación de Chispita, personaje que la catapultó a la fama en los años 80. “El momento que más me conmovió fue cuando me encontré con Lucero chiquita, cuando hablé con Chispita. Fue muy emotivo. Cabe destacar que la niña que la interpretó, Luciana, se parece a mí, pero no tanto, por eso se usó la inteligencia artificial para lograr un resultado más efectivo”.

EN CONTRA DEL HATE

Lucero no sólo ha conquistado el aplauso del público, también ha demostrado una admirable resiliencia frente a los desafíos de la vida pública. En una era en la que las redes sociales amplifican tanto el amor como la crítica, la artista se mantiene firme.

“Hoy en día la crueldad en redes es tremenda, pero afortunadamente ganan los comentarios positivos. Lo que no me gusta son los ataques directos. No creo que nadie disfrute leer que le dicen cosas horribles. A veces hay que decir: ‘¡Ya párale!’, porque no está bonito”, reflexionó. Y aunque reconoce que forma parte del juego mediático, ha aprendido a sobrellevarlo: “Es como el negrito en el arroz”, dice con humor.

La cantante compartió que desde siempre les inculcó a sus hijos la fortaleza para esquivar críticas y malos comentarios Instagram

Lejos de frenar, la artista está más activa que nunca. Su agenda sigue sumando proyectos de alto calibre. El próximo 20 de junio se presentará en el Palacio de los Deportes con el espectáculo Entre amigos, acompañada por Yuri, Emmanuel y Mijares. “Estamos muy emocionados y preparando todo con mucho amor”, adelantó.