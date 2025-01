A 30 años de ‘Agujetas de color de rosa’, Marisol Mijares volvió a las telenovelas en “El ángel de Aurora’

Hace 30 estelarizaba la telenovela favorita de las tardes, pero desde hace 20 años, Marisol Mijares había desaparecido.

Tras ser una estrella juvenil y trabajar en varias telenovelas, Marisol Mijares dejó la actuación hace 20 años, pero este 2025 volvió en “El ángel de Aurora”.

Se trata de un regreso significativo, pues lo hizo junto a Natalia Esperón, quien protagonizó “Agujetas de color de rosa”, la telenovela que en 1995 reunió en su elenco a otras estrellas como Angélica María, Alberto Vázquez, Flavio César y Alexis Ayala. Ahí, Marisol Mijares interpretaba a “Renata”.

Ella se dedicó a ser mamá, y junto a su esposo se dedicó a la producción de contenidos para distintas televisoras, incluida Televisa. De hecho, su compañía estuvo a cargo de realizar los videos promocionales de “El ángel de Aurora”, por lo que el destino ya la rondaba de cerca con el proyecto que la devolvería a la actuación.

Así, en la recta final de “El ángel de Aurora”, Marisol Mijares y Natalia Esperón compartieron pantalla nuevamente en un momento nostálgico de dos amigas que se reencuentran.

“Fue algo que escribieron para mí. Se llama “Julia”, y lo que hicieron fue dar un poco de tributo a lo que hicimos Natalia y yo juntas, eran dos amigas que se reencontraban 30 años después”.

“Buscaban la nostalgia que podría sentir la audiencia de vernos juntas a mi gran amiga, Natalia y yo”, dijo en una entrevista para el canal Echando Chisme.

“Me encantó, fue un regalo que la vida me dio”, dijo sobre su reaparición en telenovelas. “Yo no pedí regresar, ni necesitaba regresar, no lo había extrañado realmente. Por ser Natalia tuvo mucho valor. Si la escena hubiera sido con otra persona, hubiera dicho que no”.

Marisol recordó que fue un día de grabación complicado, “y llega una actriz que llevaba 20 años sin actuar, claro que tenía miedo. El director me dijo, ‘nombre, es como subirse a la bicicleta, ¿vas de memoria, no?”. “Me puse a estudiar con mi esposo, porque además él no me conocía actuando, me ayudó como nadie, 5 horas estudiando”, dijo Marisol Mijares, quien confiesa que estaba aterrada por las grabaciones.

¿Regresaría a la actuación? Marisol Mijares, aunque es exitosa como productora, admitió: “Fue como un cuchillo en mantequilla, lo disfruté mucho, fue una conexión hermosa, y sí lo sé hacer, sí podía”, dijo Marisol, quien confesó que sí regresaría actuar.