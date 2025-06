Pocholo vuelve: Es el único del elenco original de “Papá Soltero” en la nueva versión con Mauricio Ochmann

Este viernes 13 de junio llega la nueva versión de “Papá soltero” protagonizada Mauricio Ochmann donde aparece José Luis Cordero “Pocholo”, el único miembro del elenco original que cautivó al público en los años 80 y 90.

Pocholo vuelve a tener un patrón llamado “César”, solo que ahora es acompañado por Norma Angélica en el personaje de “Gumara”, que en la versión original era de la actriz Aurora Alonso.

José Luis Cordero vuelve a su personaje con gran emoción. “Después de 35 años, iban a hacer el proyecto de Abuelo soltero, hicimos el piloto, hicimos el primer programa y lo presentaron en Televisa, reescribieron el libreto... Es una gran emoción, ante de empezar, hablé unas palabras para agradecer y a todo el elenco, me sentí honrado y agradecido de que yo sea el único que esté en el proyecto”.

“Me trataron muy bien, estoy agradecido con la producción, mis compañeros actores, todos los invitados de México”, dijo Pocholo en una entrevista con Matilde Obregón en YouTube.

Pocholo reveló que César Costa no quiso participar en la nueva versión que ya se puede ver en ViX Premium: “Le hablaron a César, pero él no quiso. Me imagino que tiene mucho trabajo, tiene sus giras, y lo vi en una entrevista y dijo que por salud”.

José Luis Cordero es famoso por distintos proyectos, y proviene de una familia ligada al medio artístico. Su papá, Víctor Cordero, fue el autor del famoso corrido Juan Charrasqueado, entre otros; además de que su tío fue el actor del cine de oro mexicano, Joaquín Cordero.

¿Qué se sabe del nuevo “Papá soltero”?

Desarrollada por Onza Américas y dirigida por Francisco Franco Alba, José Ramón Chávez Delgado y Alonso Iñiguez, “Papá soltero” ofrece una mirada divertida, entrañable y actual sobre la paternidad, las familias reconfiguradas y los retos emocionales del día a día. Escrita por un equipo de guionistas encabezado por Charlie “El Huevo” Barrientos y Mauricio Barrientos “El Diablito”, la serie mezcla situaciones cómicas con momentos de reflexión, mostrando que no existe una sola manera de ser familia… pero sí muchas formas de amar.

El elenco, además de Mauricio Ochmann y José Luis Cordero, incluye a Ana Tena, Romina Poza, David Aguiar, Erick Velarde, Norma Angélica, y el propio “Diablito”. Bajo la producción de: Gonzalo Sagardia, Santiago de la Rica, Francisco Franco Alba, Charlie “El Huevo” Barrientos y Mauricio Barrientos “El Diablito”, esta comedia de 10 episodios es una celebración al amor familiar en todas sus formas.

Se sabe que la primera temporada consta de 10 episodios, pero habrá una segunda con la misma cantidad de capítulos.