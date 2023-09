El contundente mensaje de Mildred Treviño sobre la serie de su hermana, Gloria Trevi

Mildred Treviño, hermana menor de Gloria Trevi por parte de su padre, rompe el silencio sobre la serie ‘Ellas soy yo’

Mildred Treviño, hermana menor de Gloria Trevi, se pronunció de manera contundente sobre la serie ‘Ellas soy yo’, que produjo Carla Estrada para ViX y Las Estrellas, donde actualmente se transmite de lunes a viernes, en punto de las 9:30 de la noche.

Mildred, hija del segundo matrimonio del papá de Gloria, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para platicar con sus poco más de 159 mil seguidores, ya que ha estado recibiendo miles de mensajes sobre la historia de su famosa hermana.

“Tengo mi Instagram inundado, algunos tirando hate, otros intrigados. La verdad no la estoy viendo (la serie), porque la historia ya me la sé, y algunas cosas no las sabíamos, es doloroso, me perturban las injusticias”, dijo la empresaria.

Incluso Mildred habló sobre el capítulo de ‘Ellas soy yo’ donde aparece al lado de su hermana en un viaje que hicieron a España por sus XV años: “Me han preguntado que, si me iban a dejar ir al clan, que cómo me dieron permiso, pero tiempo, no existe tal clan, Gloria y Raquenel eran unas niñas, sino lo pueden entender no lo juzguen, ellas eran unas chavitas cuando iban saliendo de sus casas”, expresó.

La también maquillista, recordó que hubo muchos factores para que su hermana mayor viviera sola en la Ciudad de México: “Hay personalidades nobles, muy débiles y más si estás tan chiquita y tú no sientes el apoyo de tu familia, porque tus papás se acaban de divorciar”.

Finalmente, Mildred Treviño pidió “empatía o tratar de tener empatía, todas las chicas fueron víctimas, desde las chicas del inicio, hasta las del final.”.

Mildred Treviño, hermana de Gloria Trevi, sale en ‘Ellas soy yo’

En el capítulo 28 de ‘Ellas soy yo’, titulado ‘Huída a la Madre Patria’, se dio a conocer que Mildred Treviño viajó a España con Gloria Trevi y otras chicas involucradas en el caso, pero el maestro “César Santiago” pretendía quedarse a solas con la hermana menor de la cantante, por lo que la famosa lo impidió y Mildred regresó a México con su familia.