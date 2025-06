¡Bombazo! Así fue la aparición de Capulina en ‘Sin querer queriendo’ que muestra cómo trataba a Chespirito

A pesar de que apenas se han estrenado dos capítulos de “Sin querer queriendo” , la serie ya nos regaló varios guiños de la vida y obra de “Chespirito” que acabaron por enloquecer a los internautas, sobre todo porque en un fragmento del segundo episodio se muestra la razón por la que Roberto Gómez se negó a trabajar más con “Viruta” y “Capulina” a pesar de la enorme proyección que significaba colaborar con ellos.

Si ya viste el capítulo titulado “No hay mal que por bien no venga”, te habrás dado cuenta de que el director de Mario Moreno “Cantinflas”, Miguel M. Delgado, fue uno de los primeros creadores en darle una oportunidad a “Chespirito” como escritor de guiones y, de hecho, Gómez Bolaños de inmediato conectó con el humor blanco de “Viruta” y “Capulina”; sin embargo, ¡todo apunta a que Gaspar Henaine no era tan carismático como sus personajes!

¿Qué se ve en la aparición de “Capulina” en la serie “Sin querer queriendo”?

A pesar de que la aparición de Gaspar Henaine “Capulina” duró apenas unos segundos, los fans se quedaron con la boca abierta al descubrir por qué, a pesar de que era una buena oportunidad, Roberto Gómez Bolaños renunció a trabajar más con Gaspar Henaine y Marco Antonio Campos, los verdaderos nombres de “Capulina” y “Viruta”.

En la serie, se ve cómo “Capulina” y “Viruta” comienzan a pelearse en medio de un sketch cómico de la Revolución Mexicana y “Chespirito”, quien en ese entonces esperaba para salir a escena ya que además de escribirles aspiraba a actuar con ellos, quiso separarlos; lamentablemente, Henaine perdió los estribos... ¡y lo empujó en medio de groserías!

“Tú vete de aquí, escritor de mi3rd4", le dice “Capulina” a “Chespirito”, mientras que “Viruta” también se une a las agresiones y le dice “actor de segunda”, algo que Gómez Bolaños no soportó.

@redcomarca En esta escena cuatro grandes de la comedia, a ver si identificas a: Viruta y Capulina. Roberto Gómez Bolaños escribió para ellos, y como en las películas de Marvel, un gran cameo de Edgar Vivar (el Sr Barriga y Noño) #chespirito #sinquererqueriendo ♬ original sound - redcomarca.com

En aquel momento, la mamá de “Chespirito” estaba enferma de cáncer y además él ya tenía una familia que mantener, por lo que el segundo capítulo terminó con un Roberto Gómez triste y necesitado de una idea... que le llegó, por cierto, en forma de un chapulín: ¿qué pasará en el tercer episodio?

no mamen en la serie de chespirito sale el abuelo del nieto de capulina pic.twitter.com/cI1LPtrGMm — maw korvac (@maw_korvac) June 14, 2025

¿Qué opinaba “Capulina” de “Chespirito”?

Por supuesto, la supuesta pelea y humillación a “Chespirito” se trata de un episodio ficcional y no es posible comprobarse si en efecto ocurrió o no; lo que sí pudimos corroborar fue que, en una entrevista de Gaspar Henaine para “Ventaneando” que data del 2009, él habló sobre cómo fue trabajar con Bolaños:

“Nos conocemos desde 1948 (…) él estaba trabajando en una oficina, y entonces yo lo conocí ahí y él me empezó a escribir para programas de radio. Durante dos años me escribió para programas de radio, nos hicimos muy buenos amigos, después ya en el ’50 empezamos en la televisión y él me siguió escribiendo programas, él era mi escritor”.

“Realmente, como escritor, es genial, es muy muy bueno como escritor, y aparte de escribirme mis programas escribió en otros programas, pero realmente sí era más como exclusivo de nosotros”, recordó.

Como ves, la opinión de “Capulina” sobre “Chespirito” en esa ocasión fue muy cordial y tal vez nunca se sepa si alguna vez lo humilló o no... ¡todo pudo pasar en medio de un arranque de ira!

¿Dónde ver la serie “Sin querer queriendo” y cuántos capítulos faltan?

El primer capítulo de la serie “Sin querer queriendo” se estrenó el pasado 05 de junio del 2025 a través de la plataforma de streaming Max y cada jueves se estrenará un nuevo episodio hasta dar un total de 8… ¿habrá segunda temporada?