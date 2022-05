Toni Costa pone en su lugar a Niurka tras decirle gorda a Adamari López

En 'La casa de los famosos' ya hubo besos de Laura Bozzo con Potro, confesiones de Mayeli Alonso, la primera expulsada, y muchas controversias protagonizadas por Niurka Marcos, incluida una con Toni Costa.

Todo comenzó cuando Toni Costa confesó que se sentía dolido porque Adamari López no salió a defenderlo cuando surgieron rumores de que él la había engañado con otros HOMBRES.

Niurka, como es costumbre, emitió su opinión y compartió que la actriz debió pronunciarse por el bien de su familia. Pero de paso, terminó diciéndole gorda:

"Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué, pero se engordó horrible… Ahora está preciosa y está iluminada, o sea, está coqueta".

Fue entonces cuando Toni le puso un alto a Niurka y defendió a su ex, por el bien de su hija.

"Delante de mí no lo hagas, porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá".

Más tarde, Niurka le reconoció a Toni el haber defendido a su ex.

"A veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto".