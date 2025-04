Cantante colombiano Luis Alfonso reafirma su amor por México con su álbum “Descriterio”

Luis Alfonso, conocido por su carisma, su autenticidad y su inconfundible estilo, está de regreso con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Stylacho”, tema con el que da la bienvenida a su más reciente producción discográfica “Descriterio”, un álbum de diez canciones con fusiones atrevidas que rompen con lo convencional del regional colombiano.

A pesar de su creciente fama y éxito internacio

nal, el “Señorazo” conserva intacta la humildad que lo ha caracterizado desde sus inicios, cuando comenzó su carrera desde la base más sencilla en Colombia.

El electrocorrido “Stylacho” ha sido elegido como carta de presentación del disco, y en palabras del propio artista, representa más que una moda: “Después de lanzar Chismofilia, que fue un himno para los envidiosos, lancé Contentoso, que fue como la tequila con la cerveza, una canción más de fiesta, y luego vino Stylacho, que escribí yo y la produje también yo mismo con mi equipo en el estudio para que la gente la gozara y se identificara. Porque el Stylacho no es la ropa o los accesorios que lleves puestos, es tu esencia, tu flow, tu energía, tu sabor”.

La canción, que mezcla sonidos del viejo oeste con toques de electrónica y banda, mantiene la esencia alegre y desenfadada de Luis Alfonso, quien ha creado un lenguaje propio con palabras como “Chismofilia”, “Contentoso” y ahora “Stylacho”, términos que sus fans adoptan como parte de su identidad.

El videoclip fue rodado en Medellín bajo la dirección de Julián Henao, utilizando efectos especiales (VFX) que reflejan una estética moderna y provocadora. En él, Luis Alfonso interpreta al “vaquero” del presente, fiel reflejo de su nueva etapa artística.

“Descriterio”: una fusión musical sin etiquetas

“Descriterio” es un álbum que trasciende las etiquetas del género. Con colaboraciones como una canción junto a Los Esquivel, la producción propone una experiencia sonora con ritmos acústicos, electrónicos y de banda, todo con el sello personal del artista.

“Es una mezcla que suena diferente, pero sigue siendo yo, sigue siendo el Señorazo. Quise hacer algo que rompiera esquemas, pero sin perder mi esencia”, comenta el cantante.

Una casa-estudio con historia y corazón

Otro de los grandes logros de Luis Alfonso este año es la inauguración de su propia casa-estudio en el sector de El Poblado, en Medellín, Colombia. Un espacio que refleja el fruto de su esfuerzo y visión artística.

El complejo cuenta con estudios de grabación de última generación, oficinas, salas de vestidores para su equipo de trabajo, una galería que exhibe sus premios, una sala para showcases íntimos, garaje para su autobús personal, e incluso conserva piezas sentimentales como el primer traje de charro que usó en una de sus primeras presentaciones.

Con el corazón en México y la mirada en el mundo

Aunque su carrera ha despegado a nivel internacional, Luis Alfonso no oculta su amor por México, país que ha influido profundamente en su música y su personalidad artística. “Cada vez que voy a México me encanta comer mucho, la comida es deliciosa, aunque aún no me acostumbro al picante. Uno de mis planes favoritos es ir a Tequila, en Jalisco, y armar la parranda con mariachis y amigos”.

Y el 2025 no se detiene ahí. A finales de abril, el artista iniciará una gira que lo llevará por varias ciudades de España, además de París y Londres, para luego recorrer Estados Unidos y Colombia en agosto.