Mark Tacher toma drástica decisión para su vejez tras decirle no a la paternidad

Luego de que Mark Tacher reveló que no le interesa vivir la paternidad, aunque de eso dependiera su cuidado en la vejez. El actor, de 45 años, confesó que, antes de convertirse en padre para tener la seguridad de que será atendido por alguien cercano cuando llegue a una edad avanzada, prefiere tomar una drástica decisión.

El antagonista de la telenovela ‘Mi camino es amarte’, protagonizada por Susana González y Gabriel Soto, señaló que la paternidad es “algo inhóspito”, es decir, un “territorio desconocido” en su vida y que nunca le ha “llamado” ese instinto.

Aseguró que definitivamente, tener hijos no está en sus planes, por lo que al pensar en su vejez se visualiza en un asilo, donde reciba los cuidados necesarios y pueda vivir tranquilo el resto de sus días.

Mark Tacher tiene un drástico plan para su vejez

“En el dado caso que yo no tuviera hijos, pues sí, planearía mi vejez para irme a un asilo a que me cuiden bien”, platicó el actor en entrevista para el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz.

El querido actor está consciente que con la edad “hay ciertas facultades que se van perdiendo”, una situación “inevitable”, pero a la que no le teme, pues cree que en una casa de retiro puede vivir en plenitud la última etapa de su vida.

En el plano laboral, Tacher agregó que cuando llegue a retirarse de la actuación se dedicará a la producción. Es por ello, que se asoció para crear una empresa productora en Los Ángeles (ciudad donde reside), la cual opera desde hace tres años.

Mark Tacher y Cecilia Galliano no tuvieron hijos por esta razón

El pasado mes de enero, Mark Tacher se sinceró respecto a su decisión de no procrear hijos en entrevista con su ex novia, la conductora Cecilia Galliano, con quien no se casó a pesar de haberle entregado el anillo de compromiso.

“Tuviste un gran papá al lado, puedes decir ‘tuve un ejemplo de familia, de padre’, ¿Por qué no lograste la familia y tener hijos?”, le preguntó Cecilia, quien fue su pareja entre 2012 y 2016.

En esa ocasión también confirmó sus nulos deseos de procrear: “Lo he estado pensando, ¿por qué será?, porque ni de chiquito, nunca dije: ‘Me quiero casar y tener hijos’, en mi vida yo dije eso, no me acuerdo”.

La modelo argentina también quiso saber si más adelante podría considerar la opción, a lo que Mark respondió tajante: “No, no me queda pendiente. No, no voy a ser (papá)”. Incluso, reaccionó con sentido del humor sobre la situación si llegara a tener un hijo ahora.

“Si tuviera un hijo ahorita que le llevara yo 45 años, de repente me le quedaría viendo y diría: '¿Eso es mío?’”, sentenció.

Recordemos que Mark Tacher tuvo dos matrimonios, el primero con la periodista colombiana Mónica Fonseca, y el segundo con la actriz mexicana Cinthya Alesco, quien puso en duda la reputación del actor.