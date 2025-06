La mamá de Jenni Rivera reveló el fuerte revés de salud que la tuvo 15 días en el hospital: ‘Me sentía débil’

La señora Rosa es una persona muy popular en redes sociales ya que, alejada totalmente de los conflictos que la dinastía Rivera tiene con su exesposo don Pedro, ella se dedica a subir videos de recetas de cocina en donde interactúa con sus seguidores; por ello, cuando dejó de publicar las especulaciones no tardaron en llegar y fue hasta hace unas horas que todo fue aclarado.

Ahora, doña Rosa reapareció en su cocina pero no con la actitud animada de siempre, sino con la voz quebrada y visiblemente más débil debido a una delicada cirugía de emergencia en el corazón... ¡la mamá de Jenni Rivera confirmó que le pusieron un marcapasos, por lo que no aparecerá tan seguido al menos en lo que se reestablece bien!

¿Qué dijo Rosa Saavedra, la mamá de Jenni Rivera, del problema cardiaco que la mandó al hospital?

A través de una transmisión en su cuenta de Facebook en la que se dejó ver al lado de sus hijos Rosie y Pedro Rivera, la señora Rosa Saavedra detalló que comenzó a notar que algo en su cuerpo no marchaba bien debido a que sentía mucho agotamiento así como subidas en su presión arterial que no eran normales.

“Le doy gracias a Dios porque pude estar aquí hoy, quizá ya era tiempo de que yo dejara de estar en la cocina y yo no quería hacer caso: me sentía débil, ya cuando terminaba de hacer una receta o el día que filmaba me quedaba acostada, bien cansada y eso no era normal en mí, porque yo soy la fuerte”, expresó doña Rosa.

Al final, y luego de varios estudios, la matriarca de la familia Rivera fue detectada con una anomalía en el corazón por la que la operaron de emergencia para arreglarlo: “Lo que pasó es que me pusieron un marcapasos en el corazón”, explicó.

¿Cómo está la mamá de Jenni Rivera luego de que le pusieron un marcapasos?

Doña Rosa Saavedra se sinceró y aceptó que, a pesar de que ella tiene muchas ganas de volver a la cocina, aún no se siente recuperada del todo y por eso anunció que se alejará durante unas semanas de las redes sociales.