Horóscopos semanales del 21 al 27 de agosto de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Agradece lo que tienes y has podido lograr, en lugar de renegar por lo que no tienes y quisieras; no todo se puede de un jalón, tendrás que ser paciente y no dejar de luchar. Con tu pareja ya no encuentras cómo hacerle para que la relación funcione mejor, pero no deberías hacerlo tú solo, y si ves que no hay respuesta, suéltalo(a), es lo mejor.

DÍA: MARTES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 2

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Se acabó tu cumpleaños, pero te quedan 52 días de buena energía para lograr todo lo que quieres, luchar por ese trabajo, comprar esa casa, etc., así que empieza a proyectar en tu mente y comienza a moverte, que nada cae del cielo. El dinero llegará para que puedas pagar tanta deuda que has venido generando. El amor estará de lujo, aprovéchalo.

DÍA: SÁBADO

COLOR: ROSA

NÚMERO: 82

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Esa persona del pasado que aparecerá no te conviene; si en su momento no funcionó, ahora menos, ve por lo que quieres para tu futuro. Tiempos de mucho trabajo y grandes ganancias, ya era justo para ti; no te olvides de apoyar a esas personas de familia que lo necesitan. Cuida mucho tu carácter, evita problemas que no necesitas.

DÍA: LUNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 22

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Te has reprimido mucho, y es momento de gritarle al mundo lo que ya no quieres, lo que ya no estás dispuesta(o) a soportar; libérate de todo lo que no es tuyo, y regresa a los demás sus responsabilidades para que puedas avanzar. Tu mente estará ocupada por los temas laborales, pero saldrás airosa(o) de todo, al igual que del dinero.

DÍA: LUNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 30

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Tus sueños se verán realizados, y es que llegará esa oportunidad que has estado buscando laboralmente; por fin llegó el momento de demostrar de qué estás hecho, sólo no te olvides de poner en regla documentos importantes que necesitarás. Temas de amoríos que no llegarán a ningún lado, sólo serán temas de placer.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 9

Pablo Montero es Virgo, nació el 23 de agosto de 1974.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Tienes que ser política(o), aprende a tener buena comunicación con los demás; las malas interpretaciones podrían acarrear problemas, así que piensa muy bien lo que dices. Cuidado con los juegos del amor, si no quieres nada en serio con alguien, no le des alas, porque después las tendrás que cortar. Un viaje en puerta te relajará; lo necesitas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 43

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Cuando uno comparte lo que tiene, la vida por ende te lo gratifica, siempre y cuando lo que des sea de corazón y desinteresadamente, así que tendrás que hacerlo con quien lo necesite. No te apegues al pasado, nunca nada volverá a ser igual, todo va cambiando y mejorará dependiendo de cómo trabajes en ello. Ya viene el dinero, no te desesperes.

DÍA: JUEVES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 54

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Se te está haciendo pesado el tema laboral, ya es momento de buscar nuevos caminos; soltar es difícil, pero siempre se puede y es necesario. En la salud pon mucha atención con temas de alta presión y temas cardiacos, es muy importante asistir al médico. Te pagarán ese dinero, ya verás que tendrás nuevas y buenas noticias económicas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 12

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Regresa la armonía a tu hogar después de tanto pleito con tu familia; lo mejor siempre es respetar y poner límites; recuerda que la desarmonía genera discordia. Los planetas se van a alinear para que saques adelante todos tus pendientes, incluyendo el dinero. Tendrás que arreglar temas legales o de papeles importantes. Cuida la garganta estos días.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 20

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Debes ver la vida con una nueva visión, pensar diferente, actuar mejor y cambiar el chip a positivo; la negatividad sólo crea caos, te darás cuenta de que siempre hay mejores cosas por venir. Pon en orden tu relación amorosa, el amor se está agotando y no los lleva a ningún lado; la decisión está en tus manos, no pierdas el tiempo, la vida es muy corta.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 37

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Por fin regresa el éxito a tu vida, principalmente en el trabajo; ya era justo y necesario después de tantas semanas atorado, aprovecha esta buena racha. El pasado insiste en regresar a tu vida trayendo personas con la cuales no se cerraste ciclos; ahora deberás hacerlo y que cada uno tome su camino. No prestes dinero, que no te lo pagarán.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 7