Yahir abrió su corazón: esto reveló de su reencuentro con su hijo, Tristán

Yahir rompió el silencio sobre los detalles que vivió en su reencuentro con su hijo, Tristán , a quien no había visto desde hace mucho tiempo por desacuerdos que tenían sobre el consumo de las drogas.

La visita del hijo del cantante ocurrió en plena Nochebuena, y fue una total sorpresa, según comentó a la prensa en una charla sobre su nueva canción “Guárdame en ti”, junto con María León.

“Se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa en Hermosillo. Ya estábamos hablando durante mucho tiempo, por teléfono, y también nos escribíamos, pero me cayó de sorpresa”, relató Yahir.

Aunque no ofreció detalles sobre si ya resolvieron sus diferencias, el cantante de “Alucinado” dejó entrever que ahora llevan una relación más cercana y, sobre todo, más saludable.

“Lo vi bailar, reír, disfrutar. Lo disfruté muchísimo, me moría de ganas de eso. Era una de las cosas que más deseaba y más anhelaba”, recordó.

¿Qué pasó entre Yahir y su hijo Tristán?

Los problemas entre Yahir y su hijo, Tristán , provienen desde hace alrededor de 3 años. Durante todo este tiempo, tanto padre como hijo han desmentido las declaraciones del otro.

Tristán apareció de sorpresa en la fiesta de Navidad de la familia de Yahir.

El cantante afirmó que había intentado contactar a su hijo para ayudarlo con sus adicciones, pero él no le respondía; sin embargo, el hijo del famoso desmintió esa declaración diciendo que quien no responde es su padre.

Yahir había revelado a la periodista, Isabel Lascurain, para su canal de YouTube que él y la mamá de Tristán habían cometido el error de meter a su hijo a diferentes centros de rehabilitación sin que él pidiera la ayuda. “Él nunca me ha pedido ayuda, nunca”.

Con este reencuentro, ahora los fans del cantante egresado de La Academia esperan que mejore su situación familiar, sobre todo ahora que se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 24 de enero.