¿Will Smith y Jada Pinkett ya estaban separados cuando él abofeteó a Chris Rock en los Oscar?

Jada Pinkett se abrió como nunca en una entrevista para People en donde reveló detalles íntimos de su relación con Will Smith

“Worthy”, la esperada autobiografía de Jada Pinkett, saldrá a la venta el próximo 17 de octubre, por lo que la actriz está llevando a cabo varias charlas con el objeto de promocionar su libro; sin embargo, nadie se esperaba una de las confesiones más impactantes de la actriz: ya lleva varios años separada de Will Smith, aunque no se han divorciado y las puertas de la reconciliación están abiertas.

Jada Pinkett reveló que su dependencia a Will Smith fue tal, que su salud mental se vio descuidada e incluso pensó en el suicidio. Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Critics Choice

La actriz hizo revelaciones nunca antes conocidas sobre su relación con Will Smith, aceptando que el actor se volvió tan importante para ella, que incluso se olvidó de su salud mental: “Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica (...) Él se convirtió en la droga”, declaró Jada.

Sin embargo, todo llegó a tal extremo, que la pareja desarrolló una codependencia que ya no era normal, lo que los llevó a separarse en el 2016; es decir, ya llevan siete años viviendo en esta situación.

¿JUNTOS O SEPARADOS? ASÍ VIVÍAN JADA PINKETT Y WILL SMITH CUANDO ÉL ABOFETEÓ A CHRIS ROCK

Estas polémicas declaraciones hacen rememorar uno de los momentos más polémicos en las ceremonias de premiación de los Oscar, cuando el pasado 27 de marzo de 2022 el mundo entero vio cómo Will Smith le propinaba una tremenda cachetada a Chris Rock por defender a Jada, un acto que algunos justificaron, pero otros criticaron severamente.

“Pensé: ‘Esto es una parodia’. Al igual que mucha gente que vio el incidente en directo, al principio no creía que fuera real”

En efecto, tomando en cuenta las recientes declaraciones de la actriz, Jada Pinkett y Will Smith ya llevaban seis años separados cuando el bochornoso hecho ocurrió; sin embargo, la intérprete detalló que, en un intento por mantener las apariencias, la pareja decidió acudir junta a los Premios Oscar.

Quizá, ahora se sabe, Will Smith quiso demostrar que todavía amaba profundamente a su esposa y por eso protagonizó uno de los momentos más incómodos en la historia de los Oscar.

El momento de la bofetada a Chris Rock quedó grabado en el imaginario colectivo. Neilson Barnard/Getty Images

“Pensé: ‘Esto es una parodia’. Al igual que mucha gente que vio el incidente en directo, al principio no creía que fuera real. “Pensaba: ‘Es imposible que Will le pegara. Hasta que Will no caminó de vuelta a su silla no me di cuenta de que no era una parodia’ ”, confesó Jada Pinkett.

Ahora sabemos que, aunque el gesto fue tomado como una arrebatada muestra de amor, la verdad es que la pareja ya vivía separada para ese entonces.