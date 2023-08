‘Es un momento crucial': La opinión de Will Smith sobre la huelga de actores en Hollywood

Will Smith, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, que ganó popularidad internacional gracias a la serie “El príncipe de Bel-air”, así como las películas “Hombres de negro” y “Día de la Independencia”, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la huelga de actores y guionistas que tiene a Hollywood paralizado y en la incertidumbre.

El actor, que también es miembro del SAG-AFTRA, habló sobre la importancia de esta huelga histórica a través de su cuenta oficial de Instagram; conoce su opinión sobre este tema.

WILL SMITH APOYA HUELGA EN HOLLYWOOD Y DA IMPORTANTE MENSAJE

En su mensaje Will Smith, además de expresar todo su apoyo a las huelgas de los sindicatos en Hollywood , se dio tiempo para agradecer a todas aquellas personas que lo ayudaron a ascender en la industria del cine.

“Quiero hablar un segundo sobre la ACTUACIÓN. Como algunos de ustedes podrían haber escuchado, mi gremio, @SAGAFTRA está en huelga junto con nuestros colegas escritores en la WGA. Es un momento crucial para nuestra profesión”, escribió Will Smith en su Instagram y también en su cuenta de Twitter.

De igual manera, se dio tiempo para agradecer a Aaron Speiser, a quien reconoció como una figura importante para su carrera. “Son 33 años en mi carrera como actor y todavía hay algunos días en los que me siento como ese chico de Philadelphia que está en un tiempo prestado, aunque sé que he sido extraordinariamente bendecido y afortunado de haber trabajado como actor todo el tiempo. ¡Estoy agradecido con el entrenador por continuar apoyando a estos talentosos aspirantes en esta forma de arte que amo y en la que he tenido la suerte de trabajar durante tres décadas de mi vida! ¡Gracias COACH!”, se lee en el post de Will Smith.

WILL SMITH, CON FE EN LOS NUEVOS ACTORES

Por otra parte, Will Smith no perdió tiempo y dejó muy en claro que se aproxima una nueva era con actrices y actores jóvenes que encabezarán Hollywood. Esto seguramente marcará un antes y un después en la industria .

“El coach me invitó a una clase de actuación el otro día y conocí a un grupo de nuestra nueva generación de talentosos actores y me sorprendieron e inspiraron”, concluyó Will Smith, quien acompañó el mensaje con una foto de este encuentro.