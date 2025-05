Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez celebran el amor de madre e hijo en la portada de ERES

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez compartieron reflectores y son portada de la revista ERES de este mes.

Como parte de la celebración por el día de las madres, la publicación logró reunir a madre e hijo y compartieron un poco de la entrevista.

“Cuando él me dijo que deseaba ser actor, solito, con sus propias uñitas, empezó a salir adelante y a buscar trabajo. Le ha ido muy bien, es muy natural y la gente lo quiere mucho. Lo admiro y me da mucho gusto que siga la misma carrera que yo, porque yo la amo igual que él. Sin duda, me encuentro muy orgullosa de mi hijo”, dijo Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo recordó que aparecieron en la revista ERES en los años 90, “una con él recién nacido y otra cuando estaba chiquito. Hacer una a esta edad está padrísimo, ya que me vienen muchos recuerdos”.

“Además, él daba las ideas para las fotos aunque tenía cinco o seis años. El fotógrafo le decía: “¿Cómo lo quieres, José Eduardo?”, y él contestaba: “A mi mamá la quiero acá y yo acá”. Fueron portadas muy bonitas. Creo que está muy lindo tener nuestro recuerdo de diferentes portadas y, sobre todo, de ésta”.

Para ver la revista completa puedes entrar a Magzter o buscar la revista en la página principal del sitio web de ERES.

Asimismo, madre e hijo aparecen en la revista CARAS de este mes, y ahí Victoria contó: “Mi hijo fue un niño muy prudente y muy maduro”.

En tanto, el actor resalta que Victoria Ruffo “me ha enseñado muchas cosas, como el estar con la familia, el procurarnos, el trabajar, la puntualidad, el amor hacia la carrera y a los animales”.