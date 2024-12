Victoria Ruffo se solidarizó con Eugenio Derbez tras la ola de comentarios negativos que recibió

La polémica en torno al pleito entre Eugenio Derbez y Selena Gomez sigue más que latente. Y es que a pesar de que el actor ya se disculpó por cuestionar el talento de la actriz, las redes todavía no lo perdonan y varias personas cercanas a él han tenido que salir a defenderlo, justo como hizo Victoria Ruffo, su expareja.

¿Por qué ‘cancelaron’ a Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez lleva varios días al centro de la polémica, todo como consecuencia de las duras críticas que lanzó contra Selena Gomez. El escándalo comenzó cuando el comediante asistió como invitado al podcast “Hablemos de cine” con Gaby Meza, donde aprovechó para compartir sus opiniones respecto a “Emilia Pérez”, cinta en que aseguró, el trabajo de la actriz fue simplemente “indefendible”.

Sobre las razones por las que le disgustó tanto este trabajo escénico, el mexicano argumentó que los diálogos de Selena no transmitían absolutamente nada, lo que consideró que se debió a su total desconocimiento del idioma español. Inmediatamente, las palabras de Eugenio causaron revuelo en redes sociales y sus declaraciones llegaron hasta oídos de Gomez, quien se mostró herida por estos juicios a su calidad profesional.

Selena Gomez se molestó por las críticas que le hizo Eugenio Derbez sobre su actuación hablando español Instagram

Fue así como se originó una fuerte campaña de “cancelación” contra el productor de “La Familia P.Luche”, que poco después se retractó y ofreció disculpas. Sin embargo, esto no fue suficiente y en cuestión de horas perdió miles de seguidores, además de que se volvió blanco de cuestionamientos por sus dichos, como ocurrió con Karla Sofía Gascón.

Victoria Ruffo salió en defensa de Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gomez

En medio de todo este escándalo, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre cuál es su postura ante este problema que, de alguna manera, también involucró a su hijo José Eduardo Derbez. Lo anterior, ya que hubo quienes señalaron que Eugenio tendría que fijarse primero en su familia antes de atreverse a juzgar el trabajo de terceras personas.

“Yo creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea; un cuadro, una película, una novela, un libro. Yo por ejemplo, cuando voy al cine, yo no voy como actriz, voy como espectadora y me siento con la capacidad de decir si me gustó o no me gustó, pero como espectadora. Si te pones a criticar como actriz, creo que no puede ser”, explicó la protagonista de “La Madrastra”.

Victoria Ruffo opinó sobre la mala racha que atraviesa Eugenio Derbez Getty Archivo, Instagram

Finalmente, la artista concluyó que en este caso, sí le da la razón a su expareja porque lo único que hizo fue emitir una opinión personal. “Creo que todos tenemos una boca, unos ojos, unos oídos y podemos decir lo que sentimos, no lo veo mal”.